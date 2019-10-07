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تسجيل إقبال كبير على التعليم الأولي في الرحامنة

تسجيل إقبال كبير على التعليم الأولي في الرحامنة
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 16:26

حققت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالرحامنة أعلى نسبة بجهة مراكش-آسفي من الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي خلال الموسم الدراسي الحالي 2019-2020.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، خلال ندوة احتضنتها قاعة الاجتماعات بمتحف الماء في مدينة مراكش، أن مديرية التربية الوطنية بإقليم الرحامنة حققت نسبة 82% من الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي خلال هذا الموسم.

ونوهت وزارة التربية الوطنية بالعمل الذي تقوم به المديرية الإقليمية بالرحامنة من أجل إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم التعليم الأولي، وكذا بالتدخلات التي تقوم بها عمالة إقليم الرحامنة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبحسب المسؤولين بإقليم الرحامنة فإن تعميم التعليم الأولي يوجد على رأس أولوياتهم، باعتباره مبادرة ملكية؛ إذ تخصص مبالغ مالية مهمة سنويا من أجل تشجيع التمدرس، خصوصا بالنسبة للناشئة.

وتعمل عمالة الرحامنة عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمعيّة باقي الشركاء، على إعطاء دفعة قوية للتربية والتعليم؛ فقد شرعت هذه السنة في تعزيز التعليم الأولي بتخصيص مبلغ يقدر بـ17 مليون درهم، ليصل عدد المستفيدين عشرة آلاف طفل تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث وخمس سنوات.

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