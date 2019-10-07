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الرئيسية | جهات | "عملية هوليودية" لسرقة وكالة لتحويل الأموال تستنفر شرطة البيضاء

"عملية هوليودية" لسرقة وكالة لتحويل الأموال تستنفر شرطة البيضاء

"عملية هوليودية" لسرقة وكالة لتحويل الأموال تستنفر شرطة البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء (تصوير: محمد اكريمي)
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:00

تجري عناصر الشرطة العلمية والتقنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء تحقيقاتها بخصوص قضية محاولة سرقة مبالغ مالية من وكالة لتحويل الأموال، على مستوى شارع مقداد الحريزي بعمالة سيدي عثمان.

وشرعت الشرطة العلمية في جمع البصمات من المكان، وذلك من أجل البحث وكشف الأشخاص الذين قاموا بمحاولة سرقة الوكالة المذكورة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وتفاجأ العديد من المواطنين، وكذا العاملون بالوكالة المتواجدة بشارع مقداد الحريزي، صباح اليوم، بوجود ثقب، تبين أن الواقفين وراءه كانوا ينوون السطو على صندوق تخزين الأموال.

وعمد الأشخاص المشتبه في تنفيذهم محاولة السرقة إلى إحداث ثقب كبير بالوكالة، بعدما قاموا بحفر الجدار الفاصل بينها وبين منزل مجاور لها، غير أنهم لم يتمكنوا من سرقة الصندوق، فعمدوا إلى إحداث فوضى بداخلها، وهو ما أثار انتباه العاملين عند حلولهم للعمل هذا الصباح.

وفتحت الشرطة القضائية، مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، تحقيقاتها للوصول إلى المشتبه فيهم، وإحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء.

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