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الرئيسية | جهات | معطلون يحتجون بوزان للمطالبة بالحق في الشغل‬

معطلون يحتجون بوزان للمطالبة بالحق في الشغل‬

معطلون يحتجون بوزان للمطالبة بالحق في الشغل‬
هسبريس من وزان
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:10

في وقت كان عامل إقليم وزان، المهدي شلبي، يعطي انطلاقة مركز دار الضمانة السوسيو تربوي، نظم فرع المجاعرة والجماعات المجاورة التابع للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وقفة احتجاجية، الإثنين، أمام مقر عمالة الإقليم، من أجل المطالبة بالحق في الشغل وظروف العيش الكريم، وفق ما كتب على لافتة رفعها الغاضبون خلال الشكل الاحتجاجي.

محمد الفطح، نائب رئيس فرع المجاعرة والجماعات المجاورة لها، قال لهسبريس إن "الشكل النضالي تعبير عن رفض سياسة التسويف والمماطلة التي ينتهجها المسؤولون تجاه مطلب أعضاء الجمعية من حملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والقاضي بتوفير الشغل".

وأضاف المتحدث نفسه: "سبق أن تلقينا وعودا من المسؤولين، قبل 6 أشهر، للاستفادة من محلات تجارية داخل فضاء تسويق المنتجات المجالية بعين دريج، وكذا الاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار تعاونيات، غير أن هذه الوعود ظلت حبرا على ورق، دون أن ترى طريقها إلى حيز الإنجاز الفعلي".

ووصف الفاعل الجمعوي تعاطي المسؤولين المحليين والإقليميين بـ"غير المسؤول والعبثي"؛ وذلك في ظل "الغموض الذي أصبح يكتنف موضوع المعطلين، تكريسا لسياسية الهروب إلى الأمام دون التجاوب الإيجابي والفعال لحل الملف"، وفق تعبيره.

وعبر نائب رئيس فرع المجاعرة والجماعات المجاورة لها عن استمرار الاحتجاج بالشوارع محليا وإقليميا، مبديا عزم التنظيم الذي ينتمي إليه "الدخول في أشكال نضالية مغايرة وغير مسبوقة حتى تحقيق المراد وإنصاف المعطلين الـ15"، على حد قوله.

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