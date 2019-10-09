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توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء

توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 06:38

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالسهول الوسطى وجنوب المملكة، مع تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة، خلال الليل والصباح، محليا فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية.

وستهم سحب منخفضة كثيفة مرفوقة أحيانا بقطرات مطرية محلية السواحل الوسطى والجنوبية خلال الصباح.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بأقصى الجنوب، مع احتمال تسجيل قطرات مطرية متفرقة ورعد، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع مرور سحب عليا بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى ضعيفة من القطاع الشرقي بالبوغاز، ومن القطاع الشمالي بالسواحل والسهول الأطلسية، ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و29 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بین 14 و20 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و30 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 30 و36 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين 34 و40 درجة داخل الاقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين طنجة وطرفاية، ومحليا هائج إلى قوي الهيجان ما بين الرباط والصويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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