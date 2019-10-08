"المدرسة الورشة" تعيد المنقطعين عن الدراسة بتطوان

جمال سماحي من تطوان

افتتحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم تطوان، الثلاثاء بدار الصنائع بتطوان، الموسم التربوي الجاري المتعلق بأقسام التربية غير النظامية، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع "المدرسة الورشة"، المندرج ضمن برنامج "الفرصة الثانية – الجيل الجديد"، الذي يهدف إلى دعم فرص اليافعين الشباب غير الممدرسين في الحياة التربوية والمهنية.

وقال فؤاد الرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتطوان، في تصريح لهسبريس، إن "مشروع المدرسة الورشة ينضاف إلى قائمة مشاريع التربية غير النظامية التي بلغ عدد المستفيدين منها حوالي ألف تلميذ بتراب الإقليم"، مضيفا أن "امشروع سيستفيد منه حوالي مائتي تلميذ، وستتخلله مجموعة من الدروس التي تهدف إلى دعم التعلمات الأساسية في مواد التمدرس، إلى جانب الاستفادة من شق التكوين المهني كذلك".

وأوضح المتحدث ذاته أن المشروع سيشرف عليه مجموعة من الأساتذة المؤهلين في المجال، "بهدف تأهيل الشباب الذين لم يحالفهم الحظ في مواصلة مسارهم الدراسي؛ وذلك على المستويين الدراسي والمهني، من أجل إعادتهم إلى صفوف الدراسة، أو الالتحاق بمعاهد التكوين المهني المتواجدة على مستوى تراب الإقليم"، حسب تصريحه.