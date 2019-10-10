هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا خلال الليل والصباح، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية.

وستتمرکز سحب منخفضة كثيفة فوق الواجهة المتوسطية مع نزول أمطار جد خفيفة محليا، مع مرور سحب عابرة وكثيفة نسبيا فوق أقصى جنوب البلاد مصحوبة ببعض القطرات المطرية الضعيفة والمتفرقة.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمرتفعات وقليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي جهات المملكة، فيما سيكون الطقس حارا نسبيا على العموم بالسهول الداخلية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب بالسهول الشمالية والوسطى، وشمالية وأحيانا متقلبة الاتجاه فيما تبقى من أرجاء البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 21 و26 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة وستكون ما بين 14 و20 درجة عموما بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و34 درجة بالسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 34 و36 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان الى هائج بالجنوب.