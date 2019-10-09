"مرض مفاجئ" ينهي حياة رئيس جماعة بتطوان

هسبريس من الرباط

توفي عبد الرحمان كركيش، رئيس جماعة صدينة، التابعة ترابيا لإقليم تطوان، اليوم الأربعاء، متأثرا بمضاعفات مرض مفاجئ ألم به مؤخرا؛ وذلك وفق ما أورده مقربون من الراحل.

وفارق كريكش الحياة، بأحد مستشفيات العاصمة الرباط؛ بعد معاناة من مضاعفات جلطة دماغية ألمت به خلال تفقده أحد الأوراش الخاصة بتدبير النفايات المنزلية، حيث سقط مغشيا عليه.

وجرى توجيه رئيس المجلس الجماعي المذكور في بادئ الأمر إلى مصحة خاصة بمدينة تطوان، قبل أن تتم إحالته على مشافي العاصمة الإدارية على متن مروحية طبية تابعة لوزارة الصحة، غير أن وضعه الصحي الحرج عجل بمفارقته الحياة.

وشغل الهالك مهام رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمنتخبي حزب التقدم والاشتراكية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما شغل منصب رئيس مجموعة جماعات صدينة البيئية.