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الرئيسية | جهات | "مؤسسة درعة" توزع منحا على الطلبة "المتميزين"

"مؤسسة درعة" توزع منحا على الطلبة "المتميزين"

"مؤسسة درعة" توزع منحا على الطلبة "المتميزين"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 16:36

في إطار برنامج "التميز 2019" الذي تشرف عليه مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، بلغ عدد منح التعليم العالي التي استفاد منها الطلبة الجدد برسم الموسم الجامعي الجاري 2019/2020 أزيد من 400 منحة.

ووفق المؤسسة نفسها فإن مئات المنح التي نجحت المؤسسة في تعبئتها، بفضل المجهودات المبذولة من لدن أعضائها وشركائها، تتوزع على منح تغطية مصاريف الدراسة والإيواء والتغذية، لما مجموعه 91 طالبا وطالبة، مقابل 70 منحة تغطي مصاريف الدراسة والإيواء؛ فيما استفاد 120 طالبا وطالبة من منحة تغطي مصاريف الدراسة، بالإضافة إلى 130 منحة تغطي جزءا من مصاريف الدراسة.

ومكنت هذه المنح، التي تندرج في إطار اتفاقيات الشراكة التي تجمع مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين بمختلف شركائها في التعليم العالي بمختلف جهات المملكة، حسب المؤسسة، (مكنت) أبناء درعة تافيلالت من ولوج مؤسسات وطنية بمعايير دولية في جميع التخصصات العلمية الحديثة، في إطار برنامج "التميز".

يذكر أن المؤسسة نجحت خلال الموسم الجامعي المنصرم 2018/2019 في تعبئة أزيد من 200 منحة، وهو ما رفع عدد منح برنامج "التميز" إلى ما يفوق 600 منحة جامعية، تقدر قيمتها المالية بنحو 50 مليون درهم.

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