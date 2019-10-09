24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2513:2016:3219:0520:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. ثلاثة علماء يحرزون جائزة نوبل للكيمياء لـ2019 (5.00)

  2. شرطة مراكش توقف مصوّر شريط يستهزئ بمعوز (5.00)

  3. "جرائم الفساد" تُطيح بعبد المومني من رئاسة "تعاضدية الموظفين" (5.00)

  4. فاجعتان في واحدة (5.00)

  5. مشاكل المأذونيات تعيق الدعم الخاص بتجديد حظيرة سيارات الأجرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | سلطات سبتة المحتلة تعيد إغلاق معبر "تاراخال 2"

سلطات سبتة المحتلة تعيد إغلاق معبر "تاراخال 2"

سلطات سبتة المحتلة تعيد إغلاق معبر "تاراخال 2"
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 22:13

أعلنت السلطات الإسبانية بسبتة المحتلة إغلاق معبر "تارخال 2" في وجه ممتهني التهريب المعيشي، اليوم الأربعاء، وأوضحت أن القرار سيظل ساريا خلال الأيام المقبلة، إلى حين إعادة توجيه حركة العبور بشكل أكثر تنظيما.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية فإن هذا القرار جاء "لضمان الأمن بكل دوائر نقل البضائع، بهدف تجنب المخاطر التي يتسبب فيها تراكم آلاف الأشخاص على جانبي المعبر"، مشيرة إلى أن سلطات سبتة ستعمل على إعادة تنظيم حركة عبور ممتهني التهريب المعيشي نحو المدينة بشكل يقلل من المخاطر على طول المعبر.

المصدر الإعلامي ذاته كشف قيام السلطات المغربية، ليلة الثلاثاء - الأربعاء، بهدم أكواخ "كارتونية"، يبيت فيها ممتهنو التهريب المعيشي ليلا، أثناء تواجدهم بطابور انتظار فتح المعبر، لدخول الثغر المحتل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي عقب تزايد الأصوات المنتقدة للوضع بمعبر سبتة، بعد وفاة شخصين من ممتهني التهريب المعيشي في أقل من شهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.