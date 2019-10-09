سلطات سبتة المحتلة تعيد إغلاق معبر "تاراخال 2"

جمال سماحي من تطوان

أعلنت السلطات الإسبانية بسبتة المحتلة إغلاق معبر "تارخال 2" في وجه ممتهني التهريب المعيشي، اليوم الأربعاء، وأوضحت أن القرار سيظل ساريا خلال الأيام المقبلة، إلى حين إعادة توجيه حركة العبور بشكل أكثر تنظيما.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية فإن هذا القرار جاء "لضمان الأمن بكل دوائر نقل البضائع، بهدف تجنب المخاطر التي يتسبب فيها تراكم آلاف الأشخاص على جانبي المعبر"، مشيرة إلى أن سلطات سبتة ستعمل على إعادة تنظيم حركة عبور ممتهني التهريب المعيشي نحو المدينة بشكل يقلل من المخاطر على طول المعبر.

المصدر الإعلامي ذاته كشف قيام السلطات المغربية، ليلة الثلاثاء - الأربعاء، بهدم أكواخ "كارتونية"، يبيت فيها ممتهنو التهريب المعيشي ليلا، أثناء تواجدهم بطابور انتظار فتح المعبر، لدخول الثغر المحتل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي عقب تزايد الأصوات المنتقدة للوضع بمعبر سبتة، بعد وفاة شخصين من ممتهني التهريب المعيشي في أقل من شهر.