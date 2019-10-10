24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:25
|13:19
|16:31
|19:04
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ثلاثة علماء يحرزون جائزة نوبل للكيمياء لـ2019
- عن الوِزْر والتوزير والاستوزار
- شرطة مراكش توقف مصوّر شريط يستهزئ بمعوز
- المنتخب المغربي يتوّج بـ"دوري الصين" داخل القاعة
- "جرائم الفساد" تُطيح بعبد المومني من رئاسة "تعاضدية الموظفين"
"جرائم الفساد" تُطيح بعبد المومني من رئاسة "تعاضدية الموظفين" (5.00)
مشاكل المأذونيات تعيق الدعم الخاص بتجديد حظيرة سيارات الأجرة (5.00)
- الملك محمد السادس يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة (اللائحة الكاملة) - (153)
- ضعف الاستثمارات وتحويلات المغاربة يفاقم العجز التجاري للمغرب - (86)
- "جرائم الفساد" تُطيح بعبد المومني من رئاسة "تعاضدية الموظفين" - (85)
- "التكنوقراط" يُحافظون على الحقائب .. وهؤلاء أبرز الوزراء المغادرين - (79)
- تعيين "حكومة الكفاءات" يفتح الباب أمام دخول وجوه وزارية جديدة - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مشروع تربوي يوفر فرص الشغل في سوق السبت
ترأس مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، والكاتب العام لعمالة الفقيه بن صالح، زوال الأربعاء، مراسيم حفل تدشين مركز "العرفان لمدرسة الفرصة الثانية/ الجيل الجديد" بمدينة سوق السبت، أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، بحضور المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية، ورئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية، وبعض رؤساء المصالح، ورئيس المجلس الجماعي لسوق السبت، وممثلي السلطات المحلية والأمنية، وأطر إدارية وتربوية.
ويروم المشروع، الذي يُعتبر رافدا من روافد التربية غير النظامية، توفير فرص الشغل لليافعين والشباب الأكثر هشاشة، وتعزيز جودة التربية في التعليم الثانوي الإعدادي، ومحاربة الهدر والانقطاع الدراسي، وتعزيز فرص التعلم والتكوين والمكتسبات الأساسية والمهارات الحياتية لدى المنقطعين عن الدراسة المتراوحة أعمارهم بين 13 و18 سنة.
ويستهدف مركز "العرفان لمدرسة الفرصة الثانية – الجيل الجديد"، حسب رئيس جمعية "وصال للتنمية الاجتماعية"، 60 تلميذا، منهم 20 تلميذا من مستويات السلك الابتدائي، و40 تلميذا من مستويات السلك الثانوي الإعدادي. وسيتم إدماج الفئة الأولى في التعليم العمومي، بينما سيتم تكوين تلاميذ الفئة الثانية في مجالات المكننة والحلاقة والمعلوميات والفلاحة.
وشهد حفل التدشين زيارة الوفد للأقسام المخصصة للمسجلين في البرنامج، حيث تمّ التواصل مع عدد منهم حول الغاية من المشروع. وانتهى الحفل بإطلالة مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال، وحمادي الطويف، المسؤول الأول عن قطاع التربية بالفقيه بن صالح، على مدرسة "العرفان" بسوق السبت، التي كانت على موعد مع دورة التكوينية منظمة على مستوى مديرية الفقيه بن صالح لفائدة أساتذة اللغة العربية بالسلك الابتدائي حول المستجدات التربوية.