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كُتّاب وآراء
توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالجنوب وبالسهول الوسطى. وستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، ستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع نزول أمطار جد خفيفة ومحلية ستهم في بعض الأحيان غرب الواجهة المتوسطية.
وستكون الأجواء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس مع احتمال نزول قطرات مطرية، أما بباقي المناطق فستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وضعيفة من الجنوب والمنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال-الشرقي بالجنوب وأحيانا متقلبة الاتجاه فيما تبقى من أرجاء البلاد.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و18 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 22 و26 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و21 درجة عموما بباقي المناطق.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و29 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 23 و25 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية. وستكون ما بين 34 و36 درجة داخل الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.