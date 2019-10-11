جماعة دار بوعزة ترفض تنفيذ حكم قضائي نهائي

هسبريس ـ عبد الإله شبل

رفض رئيس الجماعة الحضرية لدار بوعزة، التابعة لإقليم النواصر بجهة الدار البيضاء سطات، تنفيذ حكم نهائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يقضي بأداء مبلغ مالي لفائدة مالك بقعة أرضية محفظة عمدت الجماعة إلى استغلال مساحة منها لتوسعة طريق عمومية.

وتحدى رئيس الجماعة الحضرية الحكم القضائي الصادر في حق جماعته الذي يلزمها بأداء مبلغ مالي قدر بـ 861 ألف درهم، بعدما استغلت قرابة 600 متر مربع من أرض محفظة على مستوى دوار لحلالفة، وكذا شق ممر آخر فيها، دون سلك مسطرة نزع الملكية.

وبحسب محضر الامتناع الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، فإن رئيس بلدية دار بوعزة، وبحضور مدير الجماعة، امتنع عن أداء المبلغ المحكوم به، وصرح بأنه "لن يقوم بتنفيذ هذا القرار لكونه غير ملزم به، وأن موضوعه له علاقة بالعمالة، وأن الجماعة الحضرية لدار بوعزة غير معنية به بالمرة".

وعبر المحامي محمد الشمسي من هيئة الدار البيضاء، الذي ينوب في هذا الملف عن صاحب البقعة الأرضية، عن استغرابه لكون رئيس الجماعة يرفض تنفيذ الحكم القضائي، قائلا إن "امتناع الرئيس المذكور عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يطرح النقاش حول شعور عدد من رؤساء بعض الإدارات العمومية بسموهم وعلوهم على الأحكام القضائية إما جهلا أو تعاليا واستكبارا".

وأضاف المحامي الشمسي، في تصريح لهسبريس، أن "خزينة الجماعة مؤهلة لتنفيذ الحكم القضائي، والرئيس لن يسدد المبلغ من ماله الخاص"، مشيرا إلى أن استمرار الرئيس في الامتناع عن تنفيذ الحكم، "سيدفعنا إلى سلك مسطرة الحجز على أموال الجماعة بحسابها البنكي، وعلى شاحناتها وسياراتها وتجهيزات مكاتبها، مع الاحتفاظ برفع شكاية ضد الرئيس الذي تعامل مع الحكم القضائي بمهانة واستهزاء يخلان بالاحترام الواجب للتعامل مع الأحكام القضائية".

وسبق للمحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء أن قضت بانتداب خبير متخصص عاين المساحة الأرضية التي تم استغلالها من لدن الجماعة دون سلك مسطرة نزع الملكية، وعمل على تقويم ثمنها، وأوصى بأداء الجماعة الحضرية لدار بوعزة تعويضا لفائدة المالك.