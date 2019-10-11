عرض حصيلة تقليص الفوارق الاجتماعية بالسراغنة

إبراهيم مغراوي من مراكش

قدم المجلس الجهوي لجهة مراكش آسفي، الخميس، بعمالة إقليم السراغنة حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بالإقليم، وبرامج التجهيز الموازية الخاصة بهذا البرنامج في الفترة ما بين 2017 و2019.

وبلغ عدد مشاريع هذا البرنامج 67 مشروعا، خصص لها غلاف مالي قدر بـ100.44 درهما، و19 مشروعا ممولا خارج البرنامج المذكور (الميزانية الخاصة بالجهة بلغ غلافها المالي 53.86 مليون درهم)، حيث برمجت في سنة 2017 سبعة مشاريع بقطاع الطرق لإنجاز 50.80 كيلومترا باعتماد مالي قدر بـ22.252.701.07 دراهم.

وفي سنة 2018 بلغ عدد المشاريع بالقطاع نفسه 10 مشاريع تهم 53.2 كيلومترا، رصدت لها اعتمادات بلغت 28.79 مليون درهم. وفي سنة 2019 بلغت حصة إقليم السراغنة 19 مشروعا.

وخصص لقطاع الماء بإقليم السراغنة، خلال سنة 2018، غلاف مالي بلغ 9.36 ملايين درهم لإنجاز 20 مشروعا لتأهيل شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب، وتزويد عدة دواوير. وفي 2019 كانت حصة الإقليم على مستوى قطاع الماء 4.45 ملايين درهم (10 مشاريع)، و35.55 مليون درهم لقطاع الطرق (19 مشروعا).

وخلال هذا اللقاء تم التأكيد على الإسراع بإعطاء انطلاقة أشغال مشروع ثنية الطريق الوطنية رقم 8، الرابطة بين قلعة السراغنة ومراكش، لما يشكله هذا المشروع من أهمية كبيرة في تسهيل حركة النقل بين المدينتين. كما تم الحث على ضرورة دعم القطاع الصحي بالإقليم، وتعزيز العرض التكويني من خلال إحداث معاهد للتكوين المهني تستجيب لخصوصيات وحاجيات الإقليم.

وبهذه المناسبة، أشار أحمد اخشيشن، المسؤول الأول لمجلس جهة مراكش آسفي، إلى أن هذه المؤسسة "عملت على تبني مقاربة جديدة في تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والبرامج الموازية، من خلال سد الخصاص في المجالات ذات الأولوية الملحة بالنسبة إلى الساكنة، لاسيما ما يرتبط بفك العزلة، والربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء".