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كُتّاب وآراء
العزلة تُخرج ساكنة تاغية للاحتجاج بإقليم أزيلال
نظم سكان تاغية بجماعة زاوية أحنصال بإقليم أزيلال، مساء الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بفك العزلة عنهم، من خلال إنشاء طريق تسهل عليهم التنقل.
وفي هذا السياق، قال عزيز، أحد أبناء المنطقة المحتجين، إنهم لم يخرجوا للاحتجاج إلا بعدما طرقوا جميع الأبواب من أجل فك العزلة ما بين تاغية وإمي نتغانمين بالإقليم نفسه، قصد قضاء أغراضهم من تطبيب وتسوق وغيرهما من المآرب.
وأضاف عزيز، في تصريح لهسبريس، أن "الساكنة نصبت خيمة رفقة أطفالها على أساس الاعتصام بها إلى حين التجاوب مع مطالبنا، ورُفعت الأعلام الوطنية إلى جانب اللافتات، غير أن القوات العمومية تدخلت ونسفت هذا الشكل النضالي السلمي، الذي عزمنا على مواصلته إلى حين تحقيق مطلبنا العادل والمشروع".
وأشار المتحدث إلى أنه قُدمت إليهم وعود تتعلق بالاشتغال على الطريق، التي بسببها خرجوا للاحتجاج، ابتداء من الجمعة، "لهذا أقفلنا عائدين إلى منازلنا، وكل أملنا أن يفي المسؤولون بوعدهم لطي هذا الملف بشكل نهائي لنستأنف حياتنا بشكل طبيعي".