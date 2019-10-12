هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية، ومنطقة سوس وجنوب البلاد.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا الواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول أمطار جد خفيفة ومحلية فوق الساحل المتوسطي.

وستتمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات أو زخات مطرية مع رعد فوق مرتفعات الأطلس، والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس.

وخلال الليلة الموالية، سيعرف الجنوب الشرقي للبلاد مرور سحب أخرى كثيفة ومحملة بزخات مطرية ورعد، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، هذا مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة القوة من القطاع الجنوبي أو من الغرب أحيانا بالمنطقة الشرقية ومن القطاع الشرقي وأحيانا من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الغربي إلى شمالية أحيانا فيما تبقى من أرجاء المملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و 27 درجة بمنطقة اللوكوس، داخل منطقة الغرب، وسهول كل من تادلة، وتانسيفت، والرحامنة، والجنوب-الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستتراوح ما بين 14 و 21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و 27 درجة بالمرتفعات، وجنوب المنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة وجوار السواحل، وما بين 27 و 34 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والسايس، وسهول المحيط الأطلسي، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب-الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية. وستتراوح ما بين 34 و 39 درجة بمنطقة سوس وفيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان مع رياح متقلبة الاتجاه بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وما بين طنجة والرباط، وما بين طرفاية والداخلة، و قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل