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الرئيسية | جهات | مواجهات عنيفة بين السكان والرعاة الرحل بتغرمان

مواجهات عنيفة بين السكان والرعاة الرحل بتغرمان

مواجهات عنيفة بين السكان والرعاة الرحل بتغرمان
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 23:11

نشبت مواجهات عنيفة، الليلة الماضية، بين عشرات المواطنين من ساكنة دوار تغرمان بقبيلة إدوسكا أوفلا، نواحي تارودانت، والرعاة الرحل، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، خاصة بعد شروع شباب من دواوير أخرى بالالتحاق بمكان المواجهات لمساندة السكان المنتفضين ضد الرعاة الرحل.

ولم تسفر المواجهات بين السكان والرعاة الرحل عن وقوع جرحى لكنها مرشحة لمزيد من التصعيد، رغم حضور الدرك وقائد المنطقة؛ إذ انطلقت الدعوات من مجموعة على إحدى التطبيقات الإلكترونية لالتحاق أبناء المنطقة المقيمين في المدن بدوار تغرمان ومواجهة الرعاة الرحل إلى حين إجلائهم.

ويطالب السكان المتضررون السلطات بالتدخل العاجل لإبعاد الرحل عن أراضيهم، تفاديا لاندلاع اصطدامات جديدة، خاصة في ظل عدم الأمان السائد في المنطقة، حيث أصبحت النساء يخشين من الذهاب إلى المراعي، ما دفعهن إلى خوض وقفة احتجاجية يوم أمس، رددن فيها شعار "أرْحَّال يمشي بحالو تيغرمان ماشي ديالو".

وتلقت ساكنة دوار تغرمان وعدا من السلطات المحلية، ممثلة في رئيس دائرة إغرم وقائد منطقة أيت عبد الله، يوم أمس، بإبعاد الرعاة الرحل عن المنطقة، لكن محاولات عناصر الدرك دفع الرعاة إلى سحب قطعان إبلهم وأغنامهم لم تنجح، بحسب الناشط الجمعوي عادل أداسكو، الذي أشار إلى أنّ المواجهات بين السكان والرعاة الرحل استمرت إلى ساعة متأخرة من الليل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - خالد الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 23:23
الرعاة يمارسون ارهابا حقيقيا على السكان و يدمرون حقولهم بل و يختططفون أبناءهم و السلطات تتفرج ولا تتحرك. من يحمي هؤلاء الارهابيبن
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2
2 - أستاذة وطنية الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 23:29
مواجهة الرحل إلى حين اجلائهم إلى أين سيذهبون اتقوا الله الرحل عهدهم قديم عهد العصور الغابرة ولا احد كان يرفضهم أعلنوا الثورة على أصحاب الأسمنت الذين ضيقوا من رقعة الأرض الرعوية وليس ضد هؤلاء لان لا ذنب لهم فقط انهم خلقوا رعاة لا استقرار لهم
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-4
3 - Mosi الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 23:45
الرحل هم مستعمرون....كما وقع في اقاليمنا الجنوبية قد يقع في الوسط...فالجميع يعرف أن اصل البوليزاريو هم الرعاة الرحل و كذلك اصل الموريتانيين ايضا كانو رحل...استولوا على اراضي ليست لهم وأصبحوا يدعون انها لهم....لا قونا و لا تاريخيا و لا عرقيا و لا انتربولوجيا هي من حقهم...لكن كما يقول المثل..دخلوا من السمرة يديليك البقرة و ينعسليك مع المرا...
وهذا ما سيكون حال اهل سوس إن سمحوا وتساهلوا مع الرعاة للخوض في اراضيهم....
تضامني المطلق مع السكان الاصليين للدفاع عن اراضيهم و عرضهم و على الدولة ان تجد حلا للقضاء على ظاهرة الرحل.....
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1
4 - مغربي السبت 12 أكتوبر 2019 - 00:07
يجب على السلطات منع الترحال الرعوي في ممتلكات المواطنين , من لم يستطع التكفل بماشيته من ماله الخاص وارضه فحرام عليه افساد وسرقة مجهودات وعرق الناس لانه يبحث عن الفوضى بما يقوم به من اعمال مشينة تحرمها كل القوانين والشرائع السماوية
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