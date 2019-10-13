هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تظل الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس وجنوب البلاد، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي وأيضا على الواجهة المتوسطية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة ستهم غرب الواجهة المتوسطية، كما سيلاحظ تمرکز سحب غير مستقرة ابتداءا من الصباح، وستكون مصحوبة بزخات مطرية مع رعد فوق الجنوب الشرقي، ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير، وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشرقي أو الشمالي بالأقاليم الجنوبية، معتدلة جنوبية إلى غربية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و27 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و21 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و26 درجة بالمرتفعات وبالجنوب الشرقي، وما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية وجوار السواحل، وما بين 30 و36 درجة بالسايس، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 34 و40 درجة بمنطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.