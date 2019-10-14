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الرئيسية | جهات | هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الاثنين

هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الاثنين

هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الاثنين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 06:17

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تنخفض درجات الحرارة بالشمال والوسط مع سماء غائمة ستعطي أمطار من المحتمل أن تكون رعدية بكل من منطقة البوغاز، والريف الغربي، وغرب الواجهة المتوسطية.

ومن المرتقب أن تكون السماء غائمة جزئيا بالسواحل والسهول الشمالية مع احتمال أمطار ضعيفة خلال الصباح، إلى جانب صعود سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية ستعطي قطرات مطرية متفرقة، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب رياح رملية محلية بأقصى الجنوب.

وستهب الرياح معتدلة، شمالية غربية بالشمال، والوسط، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وستهب من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و25 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و21 درجة على العموم بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و27 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وبالمرتفعات، والشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية، والجنوب الشرقي، وما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية، وسوس، وما بين 30 و36 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المملكة.

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