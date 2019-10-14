نقابة تستنكر "غياب حكامة الصحة" في إقليم كلميم

ياسين أوشن

قال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (ا م ش) بكلميم إن الوضع الصحي بالإقليم يعيش "غليانا متواصلا، ولاسيما بعد توالي تسريب مجموعة من الوثائق الرسمية للموظفين بالمستشفى الجهوي والمندوبية".

وزاد المكتب ذاته أن "ظهور شريط على موقع التواصل الاجتماعي لشخص يسب ممرضي وأطباء مركز تصفية الدم المعروفين بحسن أخلاقهم أسهم بدوره في تأجيج الاحتقان وسط معظم نساء ورجال الصحة، خاصة بعد غياب أي موقف لمندوبة الصحة الإقليمية من هذا الأمر".

وأمام هذا الوضع، استغرب المكتب "عدم مساندة الإدارة للأطر الصحية بمركز تصفية الدم التي تعرضت للإساءة والتجريح، خاصة بعد نشر شريط بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اتهامات باطلة، موازاة مع عدم اتخاذ المندوبة الإقليمية لأي إجراءات بخصوص الاعتداءات اليومية التي تتعرض لها الأطر الصحية بالإقليم".

واستنكر المكتب ذاته، كذلك، "عدم توفير الأمن للموظفين، سواء في المراكز الصحية الحضرية أو القروية أثناء مزاولتهم عملهم، والذين أصبحوا عرضة للقذف والسب؛ بل إن الاستهتار بالأطر الطبية وصل حد التحرش الجنسي"، وأعلن "رفضه الحياد السلبي للمندوبة الإقليمية، رغم توصلها بمحضر لجنة التدبير اليومي المشتركة بخصوص اختلالات مركز تصفية الدم"، معبرا عن "التضامن المطلق واللامشروط مع ممرضي المركز الصحي الرجاء في الله وممرضي مركز تشخيص ومعالجة الأمراض التنفسية في ما تعرضوا له من اعتداءات".

كما أعربت الوثيقة نفسها عن "استغراب عدم تفعيل دور خلية المنازعات لمساندة الأطر الصحية التي تتعرض للسب والقذف جراء تسريب وثائق شخصية وإدارية". وطالب المكتب عينه "المدير الجهوي بفتح تحقيق لمعرفة مصدر تسريب مجموعة من الوثائق الرسمية الخاصة بموظفي وزارة الصحة للرأي العام"، معبرا عن "الاعتراض على نتائج مباراة إسناد مناصب المسؤولية (ممرض رئيس بالمركز الاستشفائي الجهوي...) لما شابها من تلاعب في النتائج".

وشجب الاتحاد المغربي للشغل "تهديد الممرضة الرئيسة لمركز التقويم والترويض الطبي بوضع طلب الإعفاء وتشكيل لجنة باطلة لذلك"، معتبرا الملف "أولوية مطلقة"، إلى جانب تعبيره عن الأسف لـ"المحاباة الجلية التي تقوم بها الإدارة لبعض الشركاء بواسطة امتيازات وتكوينات ومناصب مسؤولية خارج السياق"؛ واستنكر، أيضا، "اختلالات تدبير مستحقات الحراسة والخدمة الإلزامية وعدم احترام الإدارة للمحضر الموقع معها وطريقة الحساب"، و"عدم فتح التحقيقات التي طالب بها حول طريقة التعامل مع ممتلكات الدولة والمال العام".

وتساءل المكتب ذاته عن "سبب الغموض الذي يشوب صفقة الأمن الخاص وخدمة نقل المرضى بالمستشفى الجهوي، وكذا تغييب دور مجلس المؤسسة، وعدم تجهيز قاعات المداومة لمصالح المستعجلات وقسم الأشعة ومجموعة من المصالح".

وأعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (ا م ش) بكلميم تنظيمه وقفة احتجاجية إنذارية يوم الخميس 17 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام المستشفى الجهوي كلميم.