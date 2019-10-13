زخات مطرية رعدية قوية في عدد من أقاليم المملكة

هسبريس - و.م.ع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه يرتقب تسجيل زخات مطرية رعدية قوية، من "المستوى البرتقالي" تمتد إلى غاية منتصف ليل اليوم الأحد، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة أن هذه الزخات الرعدية، التي ستكون مصحوبة ببَرد ورياح عاصفية قوية محليا، ستهم أقاليم وعمالات ورزازات وتارودانت وزاكورة وطاطا، والرشيدية وتنغير وفكيك وميدلت.