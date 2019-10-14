حفل يحفّز المبادرات الرائدة بقطاع التربية والتكوين

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي والمديرية الإقليمية للحوز، بشراكة مع مؤسسة زهيد، وبتنسيق مع جمعية أصدقاء المدرسة العمومية وجمعية تنمية التعاون المدرسي بالمديرية الإقليمية للحوز، حفل تتويج الفائزين بالنسخة الأولى من جائزة أستاذ السنة، برسم الموسم الدراسي 2018/2019، والخاصة بمشاريع الأقسام - صنف التعليم الابتدائي وأقسام التربية الدامجة.

المبادرة، التي نظمت تحت شعار "من أجل تكريس ثقافة الاعتراف وتحفيز المبادرات الرائدة في صفوف نساء ورجال التربية والتكوين"، تخللتها فقرات غنائية من أداء أطفال، وعرفت مشاركة أستاذين تم تكريم أحدهما بالهند والآخر بسنغافورة، اعترافا بما قدماه في حقل التربية والتعليم.

أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية بجهة مراكش آسفي، قال في تصريح لهسبريس: "لهذا الاحتفال معاني عدة، منها أن مركز العملية التعليمية والتربوية أضحى رهن العناية من طرف شركاء الإدارة التربوية"، مضيفا: "هذا دليل على أن المجتمع ومؤسساته الاقتصادية والمجتمع المدني تشربوا فكرة أن التربية والتعليم شأن يهم الجميع".

وزاد المسؤول ذاته: "المشروع التربوي المحتفى به في هذه المبادرة الإنسانية يشكل جوهر المقاربة المعتمدة حاليا في الرؤية الإستراتيجية"، مشيرا إلى أن "50 أستاذة وأستاذا من سلك التعليم الابتدائي وأقسام التربية الدامجة شاركوا في المنافسات، من خلال إنتاج وإعداد 50 فكرة ومشروعا انتهت بفوز خمسة مشاريع في هذه النسخة الأولى".

وبهذه المناسبة التي نظمت في سياق اليوم العالمي للمدرس، قالت الكاتبة العامة لمؤسسة زهيد، ليلى بن سليمان: "تعبنا من تقاسم التجارب الجميلة ببلدان أخرى، ونحن نتوفر بين ظهرانينا على ثلة من الأساتذة المبدعين، لذا قررنا الاحتفاء بهم لتحفيزهم وغيرهم على المزيد من العطاء".

بشرى المجاهد، مدرسة فازت بجائزة أستاذ السنة، قالت في تصريح لهسبريس: "هذا التتويج سيدعمنا لنبقى مبدعين في أعمالنا"، وزادت: "المبادرة كانت فرصة ذهبية للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة لإبراز قدراتهم".