هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تظل الأجواء غائمة جزئيا خلال الصباح مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق مناطق الريف والغرب والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية والسايس.

كما ستشهد الأقاليم الجنوبية سماء غائمة جزئيا بسحب مدارية آتية من الجنوب ومحملة بزخات مطرية رعدية. عدا ذلك سيبقى الجو قليل السحب بباقي جهات المملكة. وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بكل من شمال وجنوب ووسط البلاد وستكون ضعيفة ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و25 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و18 درجة على العموم بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و26 درجة بالسواحل وبالمرتفعات، والمنطقة الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، والجنوب الشرقي، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سوس، وما بين 30 و36 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية.