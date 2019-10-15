24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:29
|13:18
|16:26
|18:58
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الغازي: "لست نادما" على اللعب للمنتخب الهولندي
- "عُمق الأزرق" .. هكذا تظهر دلالات اللون في فيلم "سهل ممتنع"
- مؤتمر دولي يجمع أطباء المستعجلات في العاصمة
- تأجيل عمليات جراحية يزيد معاناة مرضى بمراكش
- ضحايا سنوات الرصاص
برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب (5.00)
- حملة ترفض تجريم الإجهاض و"العلاقات الرضائية" والخيانة الزوجية - (122)
- "ائتلاف 490" يرفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية في المغرب - (80)
- مَطالب بإرجاع رواتب "الوزيرات العاطلات" تلاحق رئيس الحكومة - (75)
- خاليلوزيتش: المنتخب يجتاز مرحلة بناء كبيرة ويحتاج إلى الإصلاح - (69)
- "الأحرار" يمدّون من ألمانيا جسور التواصل مع شباب مغاربة العالم - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تظل الأجواء غائمة جزئيا خلال الصباح مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق مناطق الريف والغرب والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية والسايس.
كما ستشهد الأقاليم الجنوبية سماء غائمة جزئيا بسحب مدارية آتية من الجنوب ومحملة بزخات مطرية رعدية. عدا ذلك سيبقى الجو قليل السحب بباقي جهات المملكة. وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بكل من شمال وجنوب ووسط البلاد وستكون ضعيفة ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و25 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و18 درجة على العموم بباقي المناطق.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و26 درجة بالسواحل وبالمرتفعات، والمنطقة الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، والجنوب الشرقي، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سوس، وما بين 30 و36 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية.