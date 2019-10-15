24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب (5.00)

  2. المغرب يضاعف الصادرات السمكية إلى البرازيل (5.00)

  3. كاظيمي يتحوّل إلى شرطي مغربي في مسلسل كوري (5.00)

  4. "نوبل الاقتصادية" تعود لهنديّ وأمريكي وفرنسيّة (5.00)

  5. فيلم "مرشحون للانتحار" يحصد 4 جوائز بالأردن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء

هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء

هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 06:20

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تظل الأجواء غائمة جزئيا خلال الصباح مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق مناطق الريف والغرب والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية والسايس.

كما ستشهد الأقاليم الجنوبية سماء غائمة جزئيا بسحب مدارية آتية من الجنوب ومحملة بزخات مطرية رعدية. عدا ذلك سيبقى الجو قليل السحب بباقي جهات المملكة. وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بكل من شمال وجنوب ووسط البلاد وستكون ضعيفة ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و25 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و18 درجة على العموم بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و26 درجة بالسواحل وبالمرتفعات، والمنطقة الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، والجنوب الشرقي، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سوس، وما بين 30 و36 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.