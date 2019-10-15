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كُتّاب وآراء
عشرات المستفيدين من حملة جراحية في إقليم طاطا
نظّمت المندوبية الإقليمية للصحة بطاطا حملة طبية جراحية بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة بسوس ماسة والجمعية المغربية للتضامن، والمجلس الإقليمي ومصالح عمالة طاطا واللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وعرفت هذه العملية المجانية إجراء فحوصات وعمليات جراحية في طب العيون والجراحة العامة استفاد منها العشرات من ساكنة الجماعات التابعة لإقليم طاطا، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة، إذ بلغ عدد المستفيدين 127 شخصا، من بينهم 100 حالة في طب العيون (الجلالة) و27 مستفيدا ومستفيدة في تخصص الجراحة العامة.
وتروم هذه البادرة الخيرية حسب المشرفين عليها تنزيل البرنامج الوطني "صفر موعد"، وتكريس مبدأ التشاركية مع مختلف الفاعلين بالقطاع الصحي، من أجل مساعدة الأسر المعوزة بالعالم القروي وتقريبها من الخدمات الصحية.
وأضاف المصدر نفسه أنه "في إطار المجهودات التي تبذلها مندوبية وزارة الصحة بطاطا من أجل تقريب الخدمات الطبية من ساكنة الإقليم فإنها ستعمل قريبا على تنظيم قوافل طبية وجراحية مماثلة سيتم إعلان تواريخها لاحقا".