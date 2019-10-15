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كُتّاب وآراء
قبيلة "مسوفة" تدين تفويتات مشبوهة لذوي نفوذ
أعلن ممثلون لقبيلة مسوفة بزاكورة عن إدانة هذه الأخيرة وشجبها لتصرفات مسؤول بعمالة زاكورة "جراء تلاعبه بهوية القبيلة، (الفخدة بدل القبيلة)، وبتفويتاته المشبوهة لذوي النفوذ (مقلع درعة كونكسور)".
ودعا موقعو بلاغٍ توصلت به هسبريس عاملَ الإقليم إلى تصحيح الوضع، "والإسراع في تحقيق الوعود التنموية الموثقة بمحاضر، وكذا رسم التحديد الإداري وفق عقود استمرارها".
كما أدان البلاغ ما وصفه بـــ"الترامي على أراضي القبيلة السلالية من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (أكثر من 17 بئرا في وضعية غير قانونية، كان آخرها بئران وسط الضيعات الفلاحية دون سند قانوني)"، معلنا تشبث القبيلة "بكل مطالبها المشروعة والعادلة".
كما دعت القبيلة، في البلاغ عينه، الجهات المعنية إلى التدخل "قصد الاستجابة للمطالب المشروعة في أجل معقول"، محذرة "من التسويف والتماطل الممنهجين لأجرأة حقوقها (لوائح ذوي الحقوق)".
وأشار البلاغ إلى "كل ما أسدته القبيلة من خدمات جليلة للوطن عامة، وللإقليم بصفة خاصة، تجلى آخرها في تسليم أراضي سلالية مخصصة للإقلاع التنموي بالإقليم (المطار، الثكنة العسكرية، الطاقة الشمسية، الحزام الأخضر، محطة تصفية المياه الآسنة...)".