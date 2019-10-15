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كُتّاب وآراء
حملة ترصد سرطان الثدي وسط النساء في "تكانت"
نظمت جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان بكلميم، بشراكة مع الجمعية الاجتماعية لضباط وبحارة بأعالي البحار بجماعة تكانت، حملة طبية تحسيسية مجانية لفائدة نساء جماعة تكانت للكشف عن سرطان الثدي.
المبادرة تندرج ضمن سلسلة من الحملات الطبية التحسيسية التي تنظمها الجمعية المذكورة بتنسيق مع شركائها لفائدة النساء اللواتي تفوق أعمارهن 45 سنة، وتقوم بها فرق طبية متنقلة، وتشمل التحسيس والفحص المبكر على سرطان الثدي من خلال إجراء كشوفات وفحوصات مختصة.
سعيد ياسين، رئيس جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان بكلميم، قال في تصريح لهسبريس إن الهدف من هذه الحملات الطبية هو "التوعية والتحسيس وتشجيع النساء على الإقبال على الفحوصات الطبية المبكرة"، مشيرا إلى أن "هذه المبادرة استفادت منها 227 امرأة، قدمت لهن من خلال شريط شروحات حول الوقاية من الإصابة بالسرطان وعلامات ظهوره وأهمية الكشف المبكر لتفادي المضاعفات الخطيرة لهذا الداء".
ولإنجاح هذه الحملة المنظمة بتنسيق مع الجماعة الترابية لتكانت والمندوبية الإقليمية للصحة بكلميم والمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، تمت تعبئة طاقم طبي يتكون من خمسة أطباء، من بينهم أخصائية في طب النساء والتوليد، و10 ممرضين، من بينهم 4 متدربات بالمعهد العالي للمهن الصحية بكلميم.
وسجل الجمعوي ذاته أن هذه الكشوفات الأولية أسفرت عن تحديد 38 حالة في صفوف النساء تستدعي إجراء تحليلات مخبرية "بالماموغرافي" للتأكد من سلامة صحتهن.
وذكر سعيد ياسين أنه بالموازاة مع ذلك، استفاد أزيد من 131 طفلا من خدمات طبية متعددة، وتوزيع أدوية على المستفيدين من الحملة.
كما قدمت للنساء المستفيدات من هذه المبادرة كشوفات همت قياس السكري وضغط الدم، والفحص بالصدى، وكشوفات تتعلق بأمراض النساء والتوليد.
ووفق المتحدث ذاته، فقد جاء اختيار جماعة تكانت لتقريب بعض الخدمات الطبية وتحسيس النساء بمخاطر مرض السرطان وأهمية الكشف المبكر، والتوعية الصحية لفائدة العالم القروي الذي يعاني من خصاص في هذا الإطار.