24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب (5.00)

  2. عشرات المستفيدين من حملة جراحية في إقليم طاطا‬ (5.00)

  3. "حوار البيجيدي" يطوي مرحلة بنكيران ويدعو إلى التوافق مع الملكية (5.00)

  4. قيس سعيد .. القادم من خارج الصندوق (5.00)

  5. العثماني يتمسك بالحوار مع نقابات العمال لضمان السّلم الاجتماعي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حملة ترصد سرطان الثدي وسط النساء في "تكانت"

حملة ترصد سرطان الثدي وسط النساء في "تكانت"

حملة ترصد سرطان الثدي وسط النساء في "تكانت"
محمد ايت حساين
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 10:30

نظمت جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان بكلميم، بشراكة مع الجمعية الاجتماعية لضباط وبحارة بأعالي البحار بجماعة تكانت، حملة طبية تحسيسية مجانية لفائدة نساء جماعة تكانت للكشف عن سرطان الثدي.

المبادرة تندرج ضمن سلسلة من الحملات الطبية التحسيسية التي تنظمها الجمعية المذكورة بتنسيق مع شركائها لفائدة النساء اللواتي تفوق أعمارهن 45 سنة، وتقوم بها فرق طبية متنقلة، وتشمل التحسيس والفحص المبكر على سرطان الثدي من خلال إجراء كشوفات وفحوصات مختصة.

سعيد ياسين، رئيس جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان بكلميم، قال في تصريح لهسبريس إن الهدف من هذه الحملات الطبية هو "التوعية والتحسيس وتشجيع النساء على الإقبال على الفحوصات الطبية المبكرة"، مشيرا إلى أن "هذه المبادرة استفادت منها 227 امرأة، قدمت لهن من خلال شريط شروحات حول الوقاية من الإصابة بالسرطان وعلامات ظهوره وأهمية الكشف المبكر لتفادي المضاعفات الخطيرة لهذا الداء".

ولإنجاح هذه الحملة المنظمة بتنسيق مع الجماعة الترابية لتكانت والمندوبية الإقليمية للصحة بكلميم والمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، تمت تعبئة طاقم طبي يتكون من خمسة أطباء، من بينهم أخصائية في طب النساء والتوليد، و10 ممرضين، من بينهم 4 متدربات بالمعهد العالي للمهن الصحية بكلميم.

وسجل الجمعوي ذاته أن هذه الكشوفات الأولية أسفرت عن تحديد 38 حالة في صفوف النساء تستدعي إجراء تحليلات مخبرية "بالماموغرافي" للتأكد من سلامة صحتهن.

وذكر سعيد ياسين أنه بالموازاة مع ذلك، استفاد أزيد من 131 طفلا من خدمات طبية متعددة، وتوزيع أدوية على المستفيدين من الحملة.

كما قدمت للنساء المستفيدات من هذه المبادرة كشوفات همت قياس السكري وضغط الدم، والفحص بالصدى، وكشوفات تتعلق بأمراض النساء والتوليد.

ووفق المتحدث ذاته، فقد جاء اختيار جماعة تكانت لتقريب بعض الخدمات الطبية وتحسيس النساء بمخاطر مرض السرطان وأهمية الكشف المبكر، والتوعية الصحية لفائدة العالم القروي الذي يعاني من خصاص في هذا الإطار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.