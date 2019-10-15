24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:29
|13:18
|16:26
|18:58
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الغازي: "لست نادما" على اللعب للمنتخب الهولندي
- "عُمق الأزرق" .. هكذا تظهر دلالات اللون في فيلم "سهل ممتنع"
- مؤتمر دولي يجمع أطباء المستعجلات في العاصمة
- تأجيل عمليات جراحية يزيد معاناة مرضى بمراكش
- ضحايا سنوات الرصاص
برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب (5.00)
- حملة ترفض تجريم الإجهاض و"العلاقات الرضائية" والخيانة الزوجية - (125)
- "ائتلاف 490" يرفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية في المغرب - (111)
- مَطالب بإرجاع رواتب "الوزيرات العاطلات" تلاحق رئيس الحكومة - (75)
- خاليلوزيتش: المنتخب يجتاز مرحلة بناء كبيرة ويحتاج إلى الإصلاح - (70)
- "الأحرار" يمدّون من ألمانيا جسور التواصل مع شباب مغاربة العالم - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشركة العامة العقارية تنفي تقصيرا بمشروع باديس
فندت الشركة العامة العقارية ما نشر بمنابر إعلامية مكتوبة وإلكترونية، يوم الجمعة الماضي، بخصوص عدد من الفيلات المنجزة من طرف الشركة في إطار مشروع باديس بالحسيمة "لم يتم إيصالها بشبكة الصرف الصحي".
وأوضحت الشركة، في بيان تكذيبي توصلت به هسبريس، أن الأمر يتعلق بشكاية من طرف مالك شقة من الشطر الأول لمشروع باديس بالحسيمة مضمونها خلل في شبكة الصرف الصحي، موضحة أنه "تم تسليم مجمل شقق الإقامة التي تتواجد بها شقة المشتكي سنة 2013، كما قامت الشركة العامة العقارية بالتكفل بجميع الشكايات التي رفعها المشترون في إطار خدمة ما بعد البيع منذ سنوات عدة، ولكن شقة المشتكي ظلت خالية إلى أن استلمها مؤخرا".
ورغم تقادم تسليم الإقامة، يضيف البيان ذاته، "فقد قامت الشركة العامة العقارية فور التوصل بشكاية صاحب الشقة بتصليح الخلل باستعجال بدون أي مصاريف بالنسبة للمالك، وذلك قبل أن تنشر الصحافة المقالات المعنية".
وشدد البيان على أن الخلل الذي تطرقت له الصحافة "لا يعني عدة فيلات، بل يخص شقة واحدة، وهي حالة معزولة ولا يجوز تعميمها عكس ما تدعيه المقالات"، مؤكدا أن الصحافة المذكورة "تعاملت مع هذه المعلومة بمبالغة تتنافى مع حس الاعتدال والتبين الذي تستوجبه مهنة الصحفي، إضافةً إلى أن الشركة العامة العقارية ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير تنفيان أي محاولة استفسار من طرف كتاب المقال عكس ما ورد".