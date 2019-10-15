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الرئيسية | جهات | الشركة العامة العقارية تنفي تقصيرا بمشروع باديس

الشركة العامة العقارية تنفي تقصيرا بمشروع باديس

الشركة العامة العقارية تنفي تقصيرا بمشروع باديس
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 07:52

فندت الشركة العامة العقارية ما نشر بمنابر إعلامية مكتوبة وإلكترونية، يوم الجمعة الماضي، بخصوص عدد من الفيلات المنجزة من طرف الشركة في إطار مشروع باديس بالحسيمة "لم يتم إيصالها بشبكة الصرف الصحي".

وأوضحت الشركة، في بيان تكذيبي توصلت به هسبريس، أن الأمر يتعلق بشكاية من طرف مالك شقة من الشطر الأول لمشروع باديس بالحسيمة مضمونها خلل في شبكة الصرف الصحي، موضحة أنه "تم تسليم مجمل شقق الإقامة التي تتواجد بها شقة المشتكي سنة 2013، كما قامت الشركة العامة العقارية بالتكفل بجميع الشكايات التي رفعها المشترون في إطار خدمة ما بعد البيع منذ سنوات عدة، ولكن شقة المشتكي ظلت خالية إلى أن استلمها مؤخرا".

ورغم تقادم تسليم الإقامة، يضيف البيان ذاته، "فقد قامت الشركة العامة العقارية فور التوصل بشكاية صاحب الشقة بتصليح الخلل باستعجال بدون أي مصاريف بالنسبة للمالك، وذلك قبل أن تنشر الصحافة المقالات المعنية".

وشدد البيان على أن الخلل الذي تطرقت له الصحافة "لا يعني عدة فيلات، بل يخص شقة واحدة، وهي حالة معزولة ولا يجوز تعميمها عكس ما تدعيه المقالات"، مؤكدا أن الصحافة المذكورة "تعاملت مع هذه المعلومة بمبالغة تتنافى مع حس الاعتدال والتبين الذي تستوجبه مهنة الصحفي، إضافةً إلى أن الشركة العامة العقارية ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير تنفيان أي محاولة استفسار من طرف كتاب المقال عكس ما ورد".

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