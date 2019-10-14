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الرئيسية | جهات | أيت طالب يعيّن بوطالب كاتبا عاما لوزارة الصحة

أيت طالب يعيّن بوطالب كاتبا عاما لوزارة الصحة

أيت طالب يعيّن بوطالب كاتبا عاما لوزارة الصحة
أيوب صدور من تطوان
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:30

عين خالد أيت طالب، وزير الصحة، اليوم، الدكتور عبد الإله بوطالب كاتِبا عاما للوزارة بالنيابة، خلفا للدكتور هشام نجمي المقال من منصبه.

ويأتي تعيين بوطالب، الذي شغل منصب مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة، عقب شغور منصب الكاتب العام بعد فضحية محاولة انتحار فتاة كانت برفقته بفندق بمدينة أكادير برمي نفسها من غرفة الفندق في شهر غشت الماضي.

وستناط بالمسؤول الجديد مهام المؤازرة في كل ما يتعلق بالتوجه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة وأعمال الدراسة والتخطيط، إلى جانب تتبع علاقات الوزارة مع الإدارات ومع المتعاملين معها، بالإضافة إلى حضور الاجتماعات المتعلقة بأعمال القطاع، وتنسيق وتنشيط أعمال المصالح المركزية واللاممركزة التابعة لوزارة الصحة.

ويبدو أن الوزير الجديد بدأ بترميم البيت الداخلي لوزارة الصحة العمومية، في ظل الاختلالات التي تشهدها المنظومة الصحية، قبل الشروع في مباشرة تنزيل الأوراش الكبرى التي يعول عليها المواطن المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - أستاذة وطنية الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:36
باقي ما سخنتي بلاصتك وبديت ك تعين الحلفاء وفين غادي يمشيوا لي كانوا مع الوزير الاخر
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-8
2 - رحيوي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:39
هؤلاء أطر في الميدان ومن الميدان. اتمنى ان يسعفهم الوقت ولا يتم التخلي عنهم حتى يبان الحق
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3
3 - أغشثول الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:39
أظن أن الكاتب العام للوزارة من المناصب السامية، والتي يتم تعيينها من طرف المجلس الوزاري، وليس للوزير حق تعيينها. الوزير مصاب يعين مدير ديوانه.
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1
4 - دار لقمان الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:48
لا تنتظروا من وزير ولايته أقل من سنتين شئ لقد مر من الوزارة وزراء أشد منهم قوة ونفوذا ولم يغيروا شئ وبقيت دار لقمان على حالها.
فهناك لوبيات الصفقات ولوبيات الأدوية ولوبيات المصحات ولوبيات المستشفيات الجامعية.ولوبيات الاطباء الاختصاصين ابناء النخبة وباك صحبي.
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8
5 - ملالي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:57
نطلب من السيد الوزير المحترم تعيين مستشارين و الديوان الخاص به من اناس غير متحزبين وغير منتمين لاي تيار سياسي او ماشابه ذلك واعفاء كل المستشارين ومديرة الديوان و مدير الموارد البشرية المحسوبين على التقدم والاشتراكية حتى نحصل على وزارة مستقلة 100 في 100 ويكون كل العاملين فيه ذوي الخبرات في المجال الطبي والشبه طبي..... فلا يعقل ان تبقي الوزارة اناس لا علاقة لهم بالصحة وانما تنصيبهم فيها كان ارضاءا للحزب المسير ولجبر الخواطر مما ادى الى قلة الصحة في المغرب لدى نطلب منك سيدي الوزير بصفتها الساهر والمكلف بتسيير القطاح الحيوي في المغرب أمانة على رقبتك يوم القيامة ان تهتم بالموضوع حتى لاتضيع حقوق البلاد والعباد من موظفي القطاع والمرتفقين
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3
6 - صمد برو الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 22:00
نتمناو من هاد الوزير الجديد يدور فالمغرب و يشوف المستشفيات كدايرين و الأطباء مفرعنين على المرضى
اليوم بالذات و الله شاهد على ما أقول طبيب بالمستشفى الإقليمي بخريبكة متخصص في جراحة الأطفال جاء في وقت متأخر حتى 11 صباحا وفي حالة هستيرية ظل يسب و يشتم المرضى صغار و كبار حتى أنه ضرب امرأة كانت برفقة ابنها الصغير و رغم اسقبال المرضى فإنه لا ينظر إليهم حتى إنه يخصص 30 ثانية لكل شخص لأنه يشتغل أيضا بمستشفى متعدد الإختصاصات بنفس المدينة .إذن أنا نقلت مارأيت في عين المكان. و تحققو من الأمر إن أردتم. و شكرا هسبريس.
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3
7 - مسمرير تعدادات الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 22:03
ايت طالب عين بوطالب فكرة مزيانة الصحة والو مكينة معنى البنايات والبلايك ها مستشفى القرب هامستوصف الحي كدخل متلفى حد
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3
8 - اسماعيل الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 22:05
الله ولي التوفيق ،قطاع مهم للغاية ،ليس هناك اغلى من الصحة، اتمنى ان يجد فريق مهني وعملي بجانبه
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4
9 - العشير بوخروبة الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 22:07
يظهر أن جسد الصحة سيظل عليلا سقيما ، وستغيب عنه مظاهر الشفاء والعافية ، فالسيد أيت.....يعين السيد بو..... ، والقطاع سيشغله ذوي السيد.....الطالب ، فهل هي الصدفة أم المحسوبية ، أم أننا نحن من يعاني ولن نعافى من العلة[email protected]
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-1
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