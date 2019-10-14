أيت طالب يعيّن بوطالب كاتبا عاما لوزارة الصحة

أيوب صدور من تطوان

عين خالد أيت طالب، وزير الصحة، اليوم، الدكتور عبد الإله بوطالب كاتِبا عاما للوزارة بالنيابة، خلفا للدكتور هشام نجمي المقال من منصبه.

ويأتي تعيين بوطالب، الذي شغل منصب مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة، عقب شغور منصب الكاتب العام بعد فضحية محاولة انتحار فتاة كانت برفقته بفندق بمدينة أكادير برمي نفسها من غرفة الفندق في شهر غشت الماضي.

وستناط بالمسؤول الجديد مهام المؤازرة في كل ما يتعلق بالتوجه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة وأعمال الدراسة والتخطيط، إلى جانب تتبع علاقات الوزارة مع الإدارات ومع المتعاملين معها، بالإضافة إلى حضور الاجتماعات المتعلقة بأعمال القطاع، وتنسيق وتنشيط أعمال المصالح المركزية واللاممركزة التابعة لوزارة الصحة.

ويبدو أن الوزير الجديد بدأ بترميم البيت الداخلي لوزارة الصحة العمومية، في ظل الاختلالات التي تشهدها المنظومة الصحية، قبل الشروع في مباشرة تنزيل الأوراش الكبرى التي يعول عليها المواطن المغربي.