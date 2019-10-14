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كُتّاب وآراء
أيت طالب يعيّن بوطالب كاتبا عاما لوزارة الصحة
عين خالد أيت طالب، وزير الصحة، اليوم، الدكتور عبد الإله بوطالب كاتِبا عاما للوزارة بالنيابة، خلفا للدكتور هشام نجمي المقال من منصبه.
ويأتي تعيين بوطالب، الذي شغل منصب مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة، عقب شغور منصب الكاتب العام بعد فضحية محاولة انتحار فتاة كانت برفقته بفندق بمدينة أكادير برمي نفسها من غرفة الفندق في شهر غشت الماضي.
وستناط بالمسؤول الجديد مهام المؤازرة في كل ما يتعلق بالتوجه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة وأعمال الدراسة والتخطيط، إلى جانب تتبع علاقات الوزارة مع الإدارات ومع المتعاملين معها، بالإضافة إلى حضور الاجتماعات المتعلقة بأعمال القطاع، وتنسيق وتنشيط أعمال المصالح المركزية واللاممركزة التابعة لوزارة الصحة.
ويبدو أن الوزير الجديد بدأ بترميم البيت الداخلي لوزارة الصحة العمومية، في ظل الاختلالات التي تشهدها المنظومة الصحية، قبل الشروع في مباشرة تنزيل الأوراش الكبرى التي يعول عليها المواطن المغربي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
فهناك لوبيات الصفقات ولوبيات الأدوية ولوبيات المصحات ولوبيات المستشفيات الجامعية.ولوبيات الاطباء الاختصاصين ابناء النخبة وباك صحبي.
اليوم بالذات و الله شاهد على ما أقول طبيب بالمستشفى الإقليمي بخريبكة متخصص في جراحة الأطفال جاء في وقت متأخر حتى 11 صباحا وفي حالة هستيرية ظل يسب و يشتم المرضى صغار و كبار حتى أنه ضرب امرأة كانت برفقة ابنها الصغير و رغم اسقبال المرضى فإنه لا ينظر إليهم حتى إنه يخصص 30 ثانية لكل شخص لأنه يشتغل أيضا بمستشفى متعدد الإختصاصات بنفس المدينة .إذن أنا نقلت مارأيت في عين المكان. و تحققو من الأمر إن أردتم. و شكرا هسبريس.