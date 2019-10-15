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الرئيسية | جهات | نقل حبلى على الأكتاف يثير الغضب في بويبلان

نقل حبلى على الأكتاف يثير الغضب في بويبلان

نقل حبلى على الأكتاف يثير الغضب في بويبلان
رشيد الكويرتي
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 10:30

اهتزت جماعة بويبلان بإقليم تازة، على وقع مشاهد توثق نقل حبلى على الأكتاف، بعدما تعرضت لوعكة صحية حادة، من دوار تنكررامت نحو المستشفى بواسطة "محمل" مصنوع من أعمدة خشبية، وذلك في طريق جبلية وعرة تزيد مسافتها عن 15 كيلومترا.

ووفقا لما أكده لهسبريس قريب من أسرة المرأة فقد تناوب متطوعون من شباب المنطقة على حملها على الأكتاف؛ وذلك قبل وصولهم بها إلى أقرب نقطة إلى طريق غير معبدة، حيث كانت تنتظرهم، بالمنطقة المعروفة بآيت رحمون، سيارة إسعاف تابعة لجماعة راس لقصر، مشيرا إلى أنه تم نقلها على متنها إلى مستشفى جرسيف بعد أن خضعت للفحص بأحد المستوصفات المحلية بالمنطقة.

المصدر ذاته أوضح أن المريضة، التي تبلغ من العمر 23 سنة، وهي حديثة العهد بالزواج، فاجأتها آلام حادة أدت إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، مشيرا إلى أنه "تطلب نقلها بتلك الطريقة البدائية التي هزت مشاعر ساكنة المنطقة حوالي 4 ساعات مشيا على الأقدام، وذلك في غياب مسلك طرقي يوصل سيارة الإسعاف إلى مكان إقامة عائلة الزوجة الكائن بأعالي جبال بويبلان".

ولفت المصدر ذاته إلى أن المريضة، التي يشتغل زوجها راعي مواش بالمنطقة، لازالت ترقد بمستشفى جرسيف، مبرزا أن حالتها في تحسن بعد أن خضعت هناك للعلاجات الضرورية.

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