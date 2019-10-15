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كُتّاب وآراء
أشغال "ليديك" تتسبب في انحراف قطار بوسكورة
توقفت حركة النقل السككي بين مدينتي الدار البيضاء وبرشيد بعد انحراف قطار يربط مراكش بالدار البيضاء عن سكته، بعد زوال اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر مأذون لهسبريس إن التحقيقات الأولية كشفت تسبب شركة "ليديك" في الحادث، عن طريق شركة للمناولة تشتغل معها في مشروع لمد "الواد الحار".
وتسببت الشركة في الحادث، يقول المصدر، "بعد شروعها في أشغال حفر تحت السكة الحديدية وسط منطقة بوسكورة، رغم اعتراض المكتب الوطني للسكك الحديدية، خاصة أن الشركة لا تتوفر على الكفاءات اللازمة، وتشتغل بآليات متجاوزة ولا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الخطوط السككية".
وسارعت مصالح السلطات المحلية، وعامل عمالة النواصر عبد الله شاطر، إلى جانب مصالح الوقاية المدنية، إلى مكان الحادث في منطقة بوسكورة.
وقال مصدر من الوقاية المدنية إنه لم يتم تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات وسط المسافرين.
كما أكد مصدر من المكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريح لهسبريس، أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات أو وفيات، مشددا على أن مسؤولي المكتب الوطني يتابعون الأمر بشكل مباشر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ثم ما الفائدة من هاته الشركات وأية قيمة مضافة لها إذا كانت تفوت لشركات أخرى الأشغال التي بسببها حصلت على التدبير المفوض.
هاد الشي علاش مرة الما ملوث ومرة الضو مقطوع ...
والغريب والأخطر أنها ( بواسطة شركات المناولة ) تقم بعمليات حفر، وعند الإنتهاء لا ترجع الحالة إلى ما كانت عليه.
نجيبوا شركات أجنبية باش تجمع لفلوس توزع الأشغال على بعض الشركات، وهاته الشركات لا تمنح لها العقود بشفافية.