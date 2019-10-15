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الرئيسية | جهات | أشغال "ليديك" تتسبب في انحراف قطار بوسكورة

أشغال "ليديك" تتسبب في انحراف قطار بوسكورة

أشغال "ليديك" تتسبب في انحراف قطار بوسكورة
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 16:40

توقفت حركة النقل السككي بين مدينتي الدار البيضاء وبرشيد بعد انحراف قطار يربط مراكش بالدار البيضاء عن سكته، بعد زوال اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر مأذون لهسبريس إن التحقيقات الأولية كشفت تسبب شركة "ليديك" في الحادث، عن طريق شركة للمناولة تشتغل معها في مشروع لمد "الواد الحار".

وتسببت الشركة في الحادث، يقول المصدر، "بعد شروعها في أشغال حفر تحت السكة الحديدية وسط منطقة بوسكورة، رغم اعتراض المكتب الوطني للسكك الحديدية، خاصة أن الشركة لا تتوفر على الكفاءات اللازمة، وتشتغل بآليات متجاوزة ولا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الخطوط السككية".

وسارعت مصالح السلطات المحلية، وعامل عمالة النواصر عبد الله شاطر، إلى جانب مصالح الوقاية المدنية، إلى مكان الحادث في منطقة بوسكورة.

وقال مصدر من الوقاية المدنية إنه لم يتم تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات وسط المسافرين.

كما أكد مصدر من المكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريح لهسبريس، أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات أو وفيات، مشددا على أن مسؤولي المكتب الوطني يتابعون الأمر بشكل مباشر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مواطن الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 16:52
زعما الناس معدهاش مصالح و اوقات محددة لقضاء اشغالهم مإمكنش نربطو المواعد ديالنا بالتوقيت ديال وصول القطار خاصنا نعرفو بأنه الوقت عندو قيمة
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6
2 - Ahmed الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 16:55
Est ce que le Maroc n'a pas une entreprise qui peut gérer ses eaux pour confier ca a Lydec ? est ce qu'on a déja enquéter sur les factures salés qu'impose cette entreprises aux citoyens sans raison , il parait qu'on a ouvert une enquète mais tjrs sans issue comme bcp d'autres cas
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16
3 - مواطن الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 17:01
هاد شركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير تتوفر على نفوذ قوي لا نعرف من أين تستمده.
ثم ما الفائدة من هاته الشركات وأية قيمة مضافة لها إذا كانت تفوت لشركات أخرى الأشغال التي بسببها حصلت على التدبير المفوض.
هاد الشي علاش مرة الما ملوث ومرة الضو مقطوع ...
والغريب والأخطر أنها ( بواسطة شركات المناولة ) تقم بعمليات حفر، وعند الإنتهاء لا ترجع الحالة إلى ما كانت عليه.
نجيبوا شركات أجنبية باش تجمع لفلوس توزع الأشغال على بعض الشركات، وهاته الشركات لا تمنح لها العقود بشفافية.
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15
4 - stitou hamou الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 17:15
La réalité est que tous les moyens financiers et logistiques sont mobilisés pour réussir le TGV !!ainsi les autres trains et lignes se trouvent délaissés qui souffrent de graves problèmes aux niveaux de la maintenance des voitures des locomotives des rails.
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1
5 - kattani simo الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 17:19
مع الاسف الشديد اليوم عذاب وسائل النقل القطار مهم جدا
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-6
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