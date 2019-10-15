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الرئيسية | جهات | أخنوش يفتتح "سوق الجملة الجديد للسمك" بإنزكان

أخنوش يفتتح "سوق الجملة الجديد للسمك" بإنزكان

أخنوش يفتتح "سوق الجملة الجديد للسمك" بإنزكان
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 22:10

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، على افتتاح سوق الجملة الجديد للسمك في مدينة إنزكان، وذلك بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، وعامل إنوكان آيت ملول، اسماعيل أبو الحقوق، وعدد من مدراء ومسؤولي الوزارة، إلى جانب عدد من منتخبي الجهة.

ووفقا للبطاقة التقنية لهذا المشروع، فإنه يندرج ضمن استراتيجية "أليوتيس" لتثمين الموارد السمكية وتشجيع الاستهلاك الوطني للمنتجات السمكية، من خلال تحديث قنوات التوزيع وتأهيلها.

وتُشَكِّلُ هذه البنية التحتية للتسويق حلقة جديدة في مشروع تطوير شبكة وطنية مكونة من 10 أسواق لبيع السمك بالجملة طبقا لبرنامج استراتيجية "أليوتيس". وبذلك تتعزز منشآت البيع الثاني التي يسيرها المكتب الوطني للصيد على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط ووجدة ومراكش وبني ملال ومكناس وتازة وطنجة، في انتظار افتتاح قريبا سوق الجملة بتطوان.

ويسعى هذا المشروع المُهيكل إلى عصرنة تسويق السمك بالجملة وتنظيمه بشكل أفضل على مستوى الجهة، وسيساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وتموينها بمنتجات الصيد، مع احترام المعايير الأكثر صرامة في مجال الصحة والسلامة، وفقا للبطاقة ذاتها.

وقد أنجز هذا السوق الجديد على مساحة تبلغ 2,5 هكتار، منها 5034 مترا مربعا مغطاة، باستثمار إجمالي قيمته 57 مليون درهم، تستجيب لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال.

وتتوفر هذه المنشأة على فضاء للتسويق يُتَحَكَّمُ في درجة حرارته، وعلى غرفة مبردة. وعلى غرار البنيات التحتية الأخرى للتسويق، فهي مجهزة بنظام للمراقبة بالكاميرات مرتبط بصفة مستمرة مع منظومة الإشراف المركزية.

تجدر الإشارة إلى أن جهة سوس ماسة تشهد تفريغ كميات للأسماك على مستوى موانئ أكادير، طانطان، وسيدي إفني، تصل إلى 171.000 طن في السنة، بقيمة 1.1 مليار درهم. وهذا الفضاء الجديد سيضمن توفير إمدادات منتظمة من الأسماك لصالح سكان المدينة والجهة، مع احترام معايير النظافة والسلامة الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - رشيد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 22:23
أخنوش احسن وزير فالمغرب بغينا عشرة منو
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-8
2 - غزلان الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 22:23
تحية عالية للسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام
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-11
3 - ياسمين الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 22:29
قطاع الصيد البحري عرف طفرة نوعية في عهد هذا الوزير الكفء
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-3
4 - سميمو الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 22:29
أخنوش يفتتح "سوق الجملة الجديد للسمك" بصفته أكبر مستفيد من الثرة السمكية ، السمك دو الجودة العالية لا يدخل البلد يتم تصديره من البواخر في اعالي البحار .
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2
5 - عزيز ضيف الله الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 22:30
راك خداموفي الحملة الانتخابية بقات ليك عامين ودير حتى نت فين مادرو فينا هدوك الله يخد فيك الحق موعيدنا في القيامة
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1
6 - ميمون الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 22:37
مشاكل الفلاحة اكبر من اخذ الصور في مشاريع صغرى كهذه يمكن لقائد او باشا ان يدشنها ... المشاكل معقدة خصوصا على مستوى التسويق
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