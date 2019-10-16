محلات تدفع "فراشة كاسباراطا" إلى الاحتجاج بطنجة

هسبريس من طنجة

احتج مجموعة من "فرّاشة" سوق كاسابارطا بمدينة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء، أمام باب مقاطعة السواني، رافعين مجموعة من المطالب التي تهمّ توزيع محلات جديدة بالسوق.

وردا على هذه الاحتجاجات، عبّر أحمد الغرابي، رئيس مقاطعة السواني، عن استغرابه من تنظيمها أمام مقاطعته، مؤكدا أن الموضوع "لا علاقة له بمجلس مقاطعة السواني، باعتباره اختصاصا كليا للمصالح الولائية، فهي صاحبة الاختصاص من حيث الإحصاء والتوزيع".

وقال الغرابي في تصريح لهسبريس: "لا أدري سر هذا الاحتجاج المفاجئ ولا دوافعه، فرئيس المقاطعة ليس هو من قام بتوزيع المحلات، ولا هو من اختار المكان الجديد الذي سيتواجد به الفراشة (...) الموضوع عمره سنوات والسلطة هي صاحبة القرار الأول والأخير فيه".

كما تساءل الغرابي عن الدوافع التي جعلت المحتجين يقصدون مقاطعته رغم معرفتهم بغياب أي علاقة له بالموضوع، قائلا: "أتساءل حقا عن السبب الذي سيجعلهم فجأة يتوجهون للاحتجاج أمام باب المقاطعة التي لا تملك أي قرار في الموضوع؟ يبدو أننا أمام احتجاج سياسي وليس مطلبيا".

وظل مشكل "الفراشة" بسوق كاساباراطا يؤرق مجموعة من التجار، نظرا للفوضى التي يخلقها هذا النوع من التجارة غير المنظمة، قبل أن تتدخل السلطات وتقرر تنظيمهم في سوق جديد بمنطقة بجوار ثانوية "عبد الكريم الخطابي" بالحي ذاته.