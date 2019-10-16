قضاة جدد يلتحقون بالمحكمة الابتدائية في تنغير

محمد ايت حساين

شهدت قاعة الجلسات العمومية بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مساء الثلاثاء، مراسيم تنصيب ستة قضاة جدد في مناصب المسؤولية، هم خريجو المعهد العالي للدراسات القضائية الفوج الـ42، وذلك خلال حفل حضره مسؤولون قضائيون وموظفون وأعضاء من هيئة المحامين.

وتمت تلاوة القرار الخاص بتعيينات القضاة الجدد في قاعة الجلسات العمومية من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى رئاسة المحكمة، بعد تعيين نائب وكيل الملك عبد الرزاق العروسي وقاضي التوثيق كمال لمريني لمرافقة القضاة الجدد إلى داخل القاعة.

وقد أشرف رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، عبد اللطيف الأنصاري، ووكيل الملك بها، عبد الرحمان لغزاوي، بحضور الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بورزازات والوكيل العام بها، والمدير الفرعي الإقليمي بورزازات، على تنصيب كل من عبد الإله بوكرن ومروان الرواس بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وتنصيب أربعة قضاة آخرين برئاسة المحكمة، عقب تعيينهم في مهامهم الجديدة بعد اجتيازهم بنجاح اختبارات نهاية تمرين المُلحقين القضائيين.

وخلال حفل التنصيب ذاته، رحب رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير بالقضاة الجدد، مذكرا إياهم باليمين القانوني الذي أدوه مباشرة بعد تخرجهم من المعهد، والذي يفرض عليهم الحكم بالعدل بين الناس والقيام بمهامهم بوفاء وإخلاص والحفاظ كل المحافظة على سر المداولات، وأوصاهم بأن يسلكوا في ذلك كله مسلك القاضي النزيه والمخلص.