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"تغيير الشعبة" يدفع طلبة إلى الاعتصام في سطات

"تغيير الشعبة" يدفع طلبة إلى الاعتصام في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 07:35

يواصل عدد من الطلبة اعتصامهم لليوم السادس والعشرين على التوالي أمام مقر عمادة كلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، مدعومين بفرع منظمة التجديد الطلابي، للمطالبة بـ"تغيير الشعبة وكذا مسلك الإجازة، وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل المطروحة التي تثقل كاهل الطلاب"، على حد تعبيرهم.

حمزة حيار، أحد الطلبة المشاركين في الاعتصام، قال في تصريح لهسبريس إن "المشكل المطروح الذي يناضل من أجله الطلبة المحتجون يتلخّص في تغيير مسلك الإجازة بكلية العلوم والتقنيات"، مشيرا إلى أن "إغلاق المسالك مع مرور السنوات يخلق مشاكل في عدة تخصصات بسبب الضغط على مسالك أخرى، وهو ما يؤثر على استفادة الطلبة من الاختيار الأول المعبّر عنه".

وأبرز حمزة أن عددا من الطلبة يغادرون أو يتخلّون عن اختياراتهم، وهو ما يفتح أماكن شاغرة لدى الطلبة في مسالك معيّنة، في غياب إعداد لائحة انتظار، موضّحا أن الإدارة فتحت حوارا مع الطلبة، وعملت على حلّ مجموعة من المشاكل باستثناء تغيير مسالك الإجازة، مطالبا بـ"فتح مسالك إضافية في تخصصات كالإعلاميات لتخفيف الضغط"، مشددا على "رفض الحلول المقدّمة من قبل الإدارة"، مؤكّدا "الاستمرار في النضال إلى أن تلبى الاختيارات الأولى لجميع المعتصمين".

في المقابل، أوضح جمال النجا، عميد كلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن "الكلية تعتمد توجيها للإجازات في آخر السنة، بحضور رؤساء المسالك ورؤساء الشعب، وتتمّ معالجة طلبات التوجيه بناء على شروط ومعايير مضبوطة، منها العتبة، بعدما يتمكّن كل طالب من التعبير عن رغباته الثلاث حسب ميوله وكفاءته".

وأردف عميد الكلية أن "الأساتذة يقومون بالتوزيع في شهر يوليوز مع تعليق اللوائح، بعد تحديد سقف عددي وفق عتبة النقط كما هو معمول به في الالتحاق بالكلية منذ أول وهلة، وكل من لم يسعفه الحظ وفق العتبة المحددة للاختيار الأول، يتم توجيهه إلى الاختيار الثاني، ثم الاختيار الثالث"، مؤكّدا أن "التوزيع يتم حسب الاستحقاق والشروط والإمكانات مع مراعاة الطلبات".

وأضاف جمال قائلا: "في شهر شتنبر، هناك طلبة يرغبون في ولوج أحد المسالك دون التوفر على شرط العتبة"، مشيرا إلى أن "توفّر بعض الأماكن الشاغرة لبعض الطلبة الذين غادروا أو تخلّوا لسبب معين، جرى استغلاله في تطعيم المسالك ببعض الطلبة المستحقين، وذلك بإجراء عملية التوجيه من جديد بناء على المستجدات والمعايير والمساطر المعمول بها".

وأكّد جمال النجا استفادة عدد من الطلبة المتوفّرين على العتبة، مشدّدا على عدم قبول أيّ طالب في مسلك معيّن دون توفره على الشروط، موضّحا أن "الاحتجاج ليس شرطا من شروط ولوج الطالب أي مسلك معين دون الاعتماد على الشروط المعمول بها في كلية العلوم والتقنيات وعدد من المؤسسات والمعاهد".

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