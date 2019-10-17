هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية، حيث ستعطي بعض القطرات المطرية الخفيفة وأحيانا قطرات متفرقة خلال الصباح، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي فوق السواحل الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وشمالية إلى غربية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والسايس والهضاب العليا وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و24 درجة بالسواحل والمرتفعات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و24 درجة بالسواحل وبالمرتفعات، وما بين 24 و29 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول الداخلية وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 29 و34 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.