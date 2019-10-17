العرض الصحي بوزان يتعزز بجراحة المسالك البولية

هسبريس من وزان

تعزز العرض الصحي بإقليم وزان بثلاثة أطباء متخصصين في جراحة الأطفال، وجراحة المسالك البولية، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وفق ما أورده مصدر مطلع من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالمدينة ذاتها.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن التحاق هذه الأطر الطبية من شأنه التخفيف من عبء تنقلات سكان الإقليم الباحثين عن العلاج، بعدما كانوا ملزمين في وقت سابق بالترحال إلى مراكز استشفائية مجاورة لإجراء فحوصات وعمليات في تخصص جراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية.

ويراهن مسؤولو الصحة بمندوبية وزان على الإسهام في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفى وتحسين العرض الصحي بالمدينة، والرفع من مستوى الخدمات الصحية وتفادي عناء التنقل إلى باقي الأقاليم لاستكمال الفحوصات.

جدير بالذكر أن مشفى دار الضمانة يتوفر على 3 أطباء في جراحة العظام والمفاصل، وطبيب واحد في الجراحة الباطنية، وطبيبين متخصصين في أمراض النساء والولادة، وآخرين في التخدير والإنعاش، وطبيبين في طب العيون، وثلاثة أطباء في طب الأشعة والسكانير.