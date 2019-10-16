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كُتّاب وآراء
احتفاء بجمعيات محاربة الأمية بجماعة مقريصات
نظمت المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بوزان، بتنسيق مع جمعيات مدنية ناشطة في مجال محاربة الأمية بإقليم وزان، لقاء تواصليا تحت شعار "المقاربات المتجددة في مجال محاربة الأمية من أجل الارتقاء بالتعلم مدى الحياة"، بدار الشباب القدس بجماعة مقريصات.
الحفل الذي حضرته فعاليات مدينة وسياسية، شكل فرصة لإعطاء انطلاقة الموسم القرائي (2019-2020)، وكذا الاحتفاء بالمستفيدين والمستفيدات، خاصة المتفوقين خلال الموسم القرائي الماضي.
وعلى هامش هذا الحفل، تم تسليم الجوائز للمستفيدات، وشواهد لمؤطري الدروس، اعترفا بالمجهودات المبذولة في هذا المجال، كما تم تكريم نزيل بالسجن المدني بمدينة وزان باعتباره أحد المستفيدين النجباء من برنامج محو الأمية داخل المؤسسة السجنية.
يذكر أن هذا الحفل حضرته كل من اعتدال حمام، المندوبة الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بوزان، ونور الدين بنعلي، كاتب المجلس الإقليمي بوزان، بالإضافة إلى ممثلي الجماعة الترابية مقريصات، وجماعة زومي وقلعة بوقرة، إلى جانب ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في برنامج محو الأمية، ومؤطرات ومؤطري البرنامج المذكور بأغلب الجماعات الترابية التابعة لإقليم وزان.