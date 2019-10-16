24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الحكومة ترفض خفض الضريبة على الدخل في "مالية سنة 2020" (5.00)

  2. احتجاج الانفصاليين يطلق حملة اعتقالات في كتالونيا (5.00)

  3. إثقال كاهل ميزانية الدولة بتقاعد "الوزراء المغادرين" يصل البرلمان (5.00)

  4. القوات المسلحة بمعرض الفرس (5.00)

  5. جدل العلاقات الرضائية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | احتفاء بجمعيات محاربة الأمية بجماعة مقريصات

احتفاء بجمعيات محاربة الأمية بجماعة مقريصات

احتفاء بجمعيات محاربة الأمية بجماعة مقريصات
هسبريس من وزان
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 21:34

نظمت المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بوزان، بتنسيق مع جمعيات مدنية ناشطة في مجال محاربة الأمية بإقليم وزان، لقاء تواصليا تحت شعار "المقاربات المتجددة في مجال محاربة الأمية من أجل الارتقاء بالتعلم مدى الحياة"، بدار الشباب القدس بجماعة مقريصات.

الحفل الذي حضرته فعاليات مدينة وسياسية، شكل فرصة لإعطاء انطلاقة الموسم القرائي (2019-2020)، وكذا الاحتفاء بالمستفيدين والمستفيدات، خاصة المتفوقين خلال الموسم القرائي الماضي.

وعلى هامش هذا الحفل، تم تسليم الجوائز للمستفيدات، وشواهد لمؤطري الدروس، اعترفا بالمجهودات المبذولة في هذا المجال، كما تم تكريم نزيل بالسجن المدني بمدينة وزان باعتباره أحد المستفيدين النجباء من برنامج محو الأمية داخل المؤسسة السجنية.

يذكر أن هذا الحفل حضرته كل من اعتدال حمام، المندوبة الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بوزان، ونور الدين بنعلي، كاتب المجلس الإقليمي بوزان، بالإضافة إلى ممثلي الجماعة الترابية مقريصات، وجماعة زومي وقلعة بوقرة، إلى جانب ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في برنامج محو الأمية، ومؤطرات ومؤطري البرنامج المذكور بأغلب الجماعات الترابية التابعة لإقليم وزان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبد السلام اطراشلي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 21:57
مناسبة لحدث رمزي بأغلى تكلفة وتبقى مقريصات على حالها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.