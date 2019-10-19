"البام" يراسل وزير التربية حول "خروقات" ببني ملال

ياسين أوشن

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يدعوه فيه إلى "التحقيق في خروقات تدبيرية بالمديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال".

وأوضح السؤال، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن الفريق "توصل بمجموعة من الشكايات والتظلمات بخصوص وجود ممارسات واختلالات تدبيرية (تصفها هذه الشكايات بالخطيرة) صادرة عن السيد المدير الإقليمي للتعليم ببني ملال، والتي باتت تعكر بشدة أجواء العمل وتهدد بتوتير الأوضاع داخل المديرية، مما سينعكس لا محالة على كل الجهود المبذولة الرامية إلى الرقي بجودة المنظومة التعليمية".

وتتمثل هذه الممارسات، وفق السؤال ذاته، في "عدم استقبال السيد المدير للمواطنين والأساتذة الذين يعانون مشاكل، ما أدى إلى اعتصام أستاذ واحتجاج آخر بمقر المديرية"، علاوة على "توقيف العمل ببرنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي صرفت عليه الملايير من أجل تجويد المنظومة".

ومن هذه الممارسات، كذلك، "التلاعب بالأدوات الديداكتيكية وتوزيعها بشكل عشوائي كما حدث في آخر السنة الماضية بشأن الحواسيب التي بقي مصيرها غامضا"، ناهيك عن "استعمال سيارة الدولة الخاصة بالسيد المدير من قبل زوجته خارج أوقات العمل"، إلى جانب "إهانة رجل التعليم بشكل مقصود ودون وجه حق، ما بنذر بأزمة وشيكة من خلال إضراب قد يشل المؤسسات المدرسية بالإقليم".

وتطرق السؤال ذاته إلى "إعفاءات تعسفية الغرض منها تصفية حسابات شخصية"، بالإضافة إلى "عدم الإعلان عن مناصب شاغرة وإدراجها في الحركة الانتقالية بهدف التلاعب بها والمساومة عليها، في حين أن هناك خصاصا تعانيه الثانوية التقنية ببني ملال على سبيل المثال"، وكذا "إسناد مهمة واحدة لشخصين: تعيين كاتبتين في مكتب المدير دون مهام محددة"، ثم "عدم الالتزام بالعمل بالمذكرات الوزارية، وأيضا عدم الرد على الطعون المتعلقة بإعادة الانتشار".

واتصلت هسبريس بالشرقاوي الركيك، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العليم ببني ملال، بغية الحصول على رأيه في المراسلة، بيد أنه أخبرنا، في رسالة نصية على الهاتف أنه في اجتماع، غير أنه لم يتصل بنا لاحقا.