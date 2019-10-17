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كُتّاب وآراء
سلطات بني ملال تهدم 101 بناية عشوائية بأدوز
قامت السلطات المحلية بفم العنصر وأولاد مبارك بدائرة بني ملال، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، الأربعاء، بهدم 101 بناية عشوائية عبارة عن بنايات فارغة بحي أدوز بفم العنصر.
وتدخل هذه العملية، حسب معطيات توصلت بها هسبريس، في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية للحد من ظاهرة البناء العشوائي ولإيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه المدن والمراكز بإقليم بني ملال.
وتشمل هذه الإجراءات، حسب المعطيات ذاتها، تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.
يشار إلى أن منطقة أدوز عرفت في السنوات الأخيرة ميلاد تجمع سكاني عشوائي كبير يفتقر إلى جميع الشروط الضرورية للحياة الكريمة، من طرق وصرف صحي، وتجهيزات عمومية كالمدارس والمستشفيات والساحات العمومية والمرافق الرياضية وغيرها من المرافق، ناهيك عن قيام أنشطة متنوعة غير مهيكلة، ودون أي مراقبة أو تنظيم، الشيء الذي انعكس سلبا على المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري، تفيد المعطيات نفسها.