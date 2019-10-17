والي جهة طنجة يُعلن شغور منصب إلياس العماري

هسبريس من الرباط

أعلن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عن شغور منصب إلياس العماري، رئيس الجهة، بعد انقطاعه عن مزاولة مهامه، وفق بلاغ للسلطات.

وتبعا لقرار صادر عن وزير الداخلية، اليوم الخميس، أعلن محمد مهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس الجهة، المحددة في خمسة أيام، تنطلق من يوم 18 أكتوبر 2019 إلى 22 من الشهر نفسه.

وكان إلياس العماري قدم استقالته من رئاسة جهة الشمال دون أن يقدم أي تفسير حول الخطوة المفاجئة، وتوجه إلى خارج المغرب، وفق ما أكدته مصادر مقربة منه.

وتنص المادة 62 من القانون التنظيمي للجهات على أنه "إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة".