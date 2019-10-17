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كُتّاب وآراء
يوم محو الأمية يستعرض حصيلة تعليم نساء تاونات
خلدت مندوبية الشؤون الإسلامية بتاونات، تحت شعار "محو الأمية رهان التنمية"، اليوم الوطني لمحو الأمية، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، بتنظيم حفل كبير تضمن مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الثقافي والفني، شاركت في تقديم فقراته المستفيدات من برنامج محو الأمية على صعيد مختلف مساجد الإقليم.
وخلال الحفل الذي ترأسه، اليوم الخميس، عامل إقليم تاونات، سيدي صالح داحا، قدم المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بتاونات، عبد الحق الصبوني، عرضا حول حصيلة برنامج محو الأمية بالمساجد، كشف فيه أن عدد المستفيدات من هذا البرنامج بلغ خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2019 حوالي 8 آلاف مستفيدة.
وتميز هذا الحفل، الذي احتضنته القاعة الكبرى لعمالة إقليم تاونات، بتقديم المستفيدات وأطر برنامج محو الأمية في صفوف الكبار على صعيد المساجد لوحات فنية متنوعة، من بينها عرض للحضرة النسائية، ومسرحية تحت عنوان "محو الأمية أمل في الحياة"، وقصيدة البردة.
وقد توجت فقرات هذا الحفل بتوزيع الجوائز والشواهد التقديرية على 6 مستفيدات حصلن أعلى المعدلات، و13 من الأطر التربوية والإدارية المشرفة على تنفيذ برنامج محو الأمية بمساجد إقليم تاونات.