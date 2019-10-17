24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى "اتفاق بريكست" (5.00)

  2. الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا (5.00)

  3. الشركة الملكية لتشجيع الفرس (5.00)

  4. الناطق الجديد باسم الحكومة "يصدم" صحافيين وينتظر هطول "الشتا" (5.00)

  5. والي جهة طنجة يُعلن شغور منصب إلياس العماري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | يوم محو الأمية يستعرض حصيلة تعليم نساء تاونات

يوم محو الأمية يستعرض حصيلة تعليم نساء تاونات

يوم محو الأمية يستعرض حصيلة تعليم نساء تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 23:39

خلدت مندوبية الشؤون الإسلامية بتاونات، تحت شعار "محو الأمية رهان التنمية"، اليوم الوطني لمحو الأمية، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، بتنظيم حفل كبير تضمن مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الثقافي والفني، شاركت في تقديم فقراته المستفيدات من برنامج محو الأمية على صعيد مختلف مساجد الإقليم.

وخلال الحفل الذي ترأسه، اليوم الخميس، عامل إقليم تاونات، سيدي صالح داحا، قدم المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بتاونات، عبد الحق الصبوني، عرضا حول حصيلة برنامج محو الأمية بالمساجد، كشف فيه أن عدد المستفيدات من هذا البرنامج بلغ خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2019 حوالي 8 آلاف مستفيدة.

وتميز هذا الحفل، الذي احتضنته القاعة الكبرى لعمالة إقليم تاونات، بتقديم المستفيدات وأطر برنامج محو الأمية في صفوف الكبار على صعيد المساجد لوحات فنية متنوعة، من بينها عرض للحضرة النسائية، ومسرحية تحت عنوان "محو الأمية أمل في الحياة"، وقصيدة البردة.

وقد توجت فقرات هذا الحفل بتوزيع الجوائز والشواهد التقديرية على 6 مستفيدات حصلن أعلى المعدلات، و13 من الأطر التربوية والإدارية المشرفة على تنفيذ برنامج محو الأمية بمساجد إقليم تاونات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.