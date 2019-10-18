مفتشون يردون على ''بيان'' نقابةٍ بمديرية خنيفرة

ياسين أوشن

بعدما أعرب المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بخنيفرة عن "رفضه القاطع لتهميش الهيئة من طرف الإدارة الإقليمية، التي اعتمدت قرارات وتدابير انفرادية جعلت مديرية خنيفرة خارج السياقين الوطني والجهوي"، وغيرها من "القرارات الانفرادية"، التي عدّدتها النقابة في بيان سابق لها؛ قال مفتشو التعليم الثانوي والمصالح المادية والمالية بمديرية خنيفرة إنهم تلقوا باندهاش كبير صدور هذا البيان.

وجاء في بيان المفتشين، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه "تم إصدار البيان باسم "المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم" دون احترام أبجديات الضوابط التنظيمية المعروفة؛ إذ تم إقصاء ممثلي مفتشي التعليم الثانوي والمصالح المادية والمالية، ناهيك عن عدم استدعاء عضو ممثل لفئة الثانوي، بل حصل التغاضي حتى عن إخباره بالأمر".

وأضاف المفتشون في بيانهم أنهم يودون تقديم التوضيحات التالية: "في شأن عدم استدعاء المفتشين إلى حضور حفل تدشين المدرسة الجماعاتية؛ نؤكد أن المنسق الإقليمي للتفتيش تلقى استدعاء رسميا لهذه الغاية، وهو ينوب عن هيئة التفتيش بمجالاتها المختلفة".

وفيما يتعلق بتهميش الهيئة من طرف الإدارة الإقليمية، التي اعتمدت قرارات وتدابير انفرادية جعلت مديرية خنيفرة خارج السياقين الوطني والجهوي، يوضح البيان أن "المهام التي توكل إلى المفتشين بالمديرية تمر عبر مجلس التنسيق الإقليمي، اعتمادا على معايير ومقاييس وضعها ممثلو المناطق التربوية بمجلس التنسيق مع زملائهم، ونوقشت في اجتماعات نظمت في هذا الإطار درءا للتأويلات المغرضة".

وأضاف البيان أن "المفتشين منخرطون، انطلاقا من المهام المنوطة بهم، في كل المحطات الوطنية والجهوية والمحلية، وينفذون مهامهم بكل تفان وبنكران ذات، مما يؤكد أن المديرية الإقليمية بخنيفرة، كغيرها من مديريات جهة بني ملال خنيفرة، والمفتشون جزء منها، ليست خارج السياقين المذكورين آنفا".

وأوضح المفتشون أنه "بالنسبة إلى التفييء المشار إليه في "البيان"، والمرتبط بتوزيع تعويضات التنقل (2019)، لم يكن قرارا إداريا، بل هو اقتراح مشترك بين المديرية ولجنة من المفتشين تشكلت من أعضاء أغلبهم من المكتبين الإقليمي والجهوي".

وختم المفتشون بيانهم بالإشارة إلى أن "مفتشي التعليم الثانوي والمصالح المادية والمالية (...) يعلنون أن "البيان" الصادر عن المكتب الإقليمي الحالي لنقابة مفتشي التعليم لا يلزمهم في شيء، وإن بيان الحقيقة هذا لا يعني الطعن في مصداقية النقابة، بقدر ما يرمي إلى تصليب الأداة وتحصينها من المنزلقات، ولن يتأتى ذلك إلا بعقد جمع عام إقليمي لرأب الصدع وتصحيح المسار انسجاما مع مبدأ نشر الفكر المؤسساتي والنقابي".