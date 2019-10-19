24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. معرض الكتاب بسيدي سليمان ينشر ثقافة القراءة (5.00)

  2. ضريبة "الواتساب" تشعل ثورة "إسقاط النظام" أمام الحكومة اللبنانية (5.00)

  3. توقيف شقيقتين تنقلان شحنة "إكستازي" بمكناس (5.00)

  4. سباق نحو الفضاء (5.00)

  5. خيارات الأكراد في سوريا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
هسبريس - و.م.ع
السبت 19 أكتوبر 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، تشكل سحب منخفضة كثيفة ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة السايس وذلك خلال الليل والصباح.

كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما ومصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية. وستصبح الأجواء خلال الليلة المقبلة غائمة في معظم الأوقات فوق اقصى الشمال الغربي للبلاد مع نزول أمطار خفيفة أو زخات مطرية متفرقة، فيما سيكون الطقس صافيا الى قليل السحب بباقي جهات المملكة. وستهب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية. وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما من الشمال بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الجنوبي واحيانا من الغرب بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب معتدلة الى أحيانا قوية شيئا ما من القطاع الغربي أو الشمال بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 18و24 درجة بكل من اللوكوس والغرب والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الجنوبية، وستكون ما بين 11 و18 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و24 درجة بالسواحل وبالمرتفعات، وما بين 24 و30 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط وولماس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 30 و35 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.