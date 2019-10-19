"مساواة المفتشين" تضع مديرية خنيفرة على المحك

ياسين أوشن

يبدو أن "حرب الردود" بين ممثلي المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بخنيفرة لازالت مرشحة لفرز مزيد من التطورات، فبعد رفض المكتب الإقليمي "تهميش الهيئة من طرف الإدارة الإقليمية، التي اعتمدت قرارات وتدابير انفرادية جعلت مديرية خنيفرة خارج السياقين الوطني والجهوي"، وما تلاه من بيان لمفتشي التعليم الثانوي والمصالح المادية والمالية جاء فيه أنه "تم إصدار البيان باسم "المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم" دون احترام أبجديات الضوابط التنظيمية المعروفة؛ أقر سعيد أخيطوش، الكاتب الإقليمي لنقابة لمفتشي التعليم بخنيفرة، بأن البيان الأخير مصدره مفتشون مقربون من المدير الإقليمي لأنهم ليسوا متضررين.

وفي هذا الإطار قال أخيطوش، في تصريح لهسبريس، إن "مفتشي الثانوي يشرفون على 20 أو 30 أستاذا، ويقومون بـ15 تفتيشا ويغادرون إلى حال سبيلهم، في حين أن مفتشي الابتدائي يشرفون عما بين 140 و160 أستاذا، وبالتالي فمعدل التأطير ليس متساويا، وهذه هي النقطة التي أفاضت الكأس داخل المكتب".

وزاد النقابي نفسه أن "المديرية رغم أنها وجدت حلولا للوضعيات على علتها، خاصة المتعلقة بالتعويض عن التنقل، فهي ملزمة بتطبيق المرسوم أو تطبيق الجزافي المعمول به سابقا، الذي يساوي بين المفتشين".

وأردف أخيطوش بأن "مفتشي الثانوي تقاضوا تعويضاتهم في نهاية شهر يوليوز، في حين أن مفتشي الابتدائي والتوجيه والتخطيط، عقابا لهم، لم يتوصلوا بمستحقاتهم بعد"، وزاد: "المدير الإقليمي لم يستجب لطلباتنا المتعلقة بالتشاور معه لمحاولة تسوية هذا الملف وحله بشكل نهائي، بل يتهرب فقط، مقدما وعودا غير وافية".

وأورد المتحدث أن "طريقة احتساب التعويض عن التنقل هي كالتالي: تقسيم الوعاء المالي على مجموعتين؛ ضمت الأولى مفتشي المالية والثانوي، بينما ضمت الثانية الابتدائي والتوجيه والتخطيط، ثم احتساب تقارير التفتيش فقط لتوزيع المبالغ داخل كل مجموعة..وفي إطار الصرف، تم صرف تعويضات المجموعة الأولى، بينما المجموعة الثانية لم تتوصل بمستحقاتها إلى غاية الآن"، وأوضح: "لم نتلقَ قلم رصاص واحد ولا ورقة بيضاء هذه السنة، أين هي العدة التي سيشتغل بها المفتشون؟ زد على هذا أنني نظمت 6 ندوات وكنت أقتني كل مستلزماتها من مالي الخاص، وكل ندوة تكلفني 200 درهم تقريبا، وبهذه السلوكيات يفقد المفتش وضعه الاعتباري، مع العلم أنه الوحيد القادر على حل مشكل الزمن المدرسي".

ولم يكتف المصدر نفسه بهذا الحد، بل استرسل قائلا: "لما زار وزير التربية الوطنية خنيفرة، استدعت المديرية المنسق فقط، في حين أن الأجدر هو استدعاء مفتشي المؤسسة، إذ لا يعقل أن يكون المفتش هو من يؤطر الأساتذة وحينما يعاني أحد التلاميذ من مشاكل يحاول حلها، ولما قدم الوزير لم يستدع كما لو أن دوره (المفتش) غير ذي قيمة، مع العلم أن دوره كبير داخل المؤسسة؛ علاوة على أنه عند تنظيم احتفال في مؤسسة تعليمية ما لا نستدعَى أيضا إليه، كما لو أن المفتش "زايد ناقص"".

وتعقيبا على "البيان" الأخير لمفتشي التعليم الثانوي، قال النقابي عينه إن "بيان الحقيقة تصدره الإدارة، أما المنخرط إن كان يعاني مشكلا فلا يصدر بيانا، بل عريضة"، وزاد: "إصدار بيان بدون هيئة وبدون تنظيم يعد عملا غير سليم".

وسبق للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، فؤاد باديس، أن تفاعل مع الموضوع نفسه قائلا: "علاقتنا مع السادة المفتشين جيدة ووطيدة، ونتعامل معهم بشكل طبيعي وعاد، وقد مرت عملية تأطيرهم هذه السنة بشكل سلس وفق جدولة زمنية".

وأبرز باديس، في تصريح سابق لهسبريس، أنه على عكس ما جاء في البيان "فالإدارة وفرت وسائل التنقل طيلة الأسبوع، وربما هي الوحيدة في المغرب التي وفرت ذلك، والتعويضات في طريق التسوية".

وأضاف المسؤول الإقليمي نفسه: "مجموعة من الملفات التي كانت عالقة توصلنا إلى حلول لها والحمد لله بالتشاور معهم.. ملفات مفتشي الثانوي سويت وأخذوا تعويضاتهم، في حين أن ملفات مفتشي الابتدائي في طريق التسوية".

وأوضح باديس: "أسباب هذا التأخر تعزى إلى ما هو تقني فقط، إلى جانب السيولة كذلك، وهم على علم بهذا الوضع. وأؤكد أن علاقة المديرية بالمفتشين ممتازة، وبيانهم ربما يمثل بعضهم فقط وليس الكل".