عامل إقليم اشتوكة يتدارس آفاق التنمية بإنشادن

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

عقد عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، الجمعة، جلسة عمل موسعة مع مكتب ورؤساء اللجن بالمجلس الجماعي لإنشادن، خُصّصت للتداول في مسار العمل التنموي، وتشخيص التراكمات التي تم تحقيقها، والإجراءات المتخذة لإنجاز عدد من المشاريع في مختلف البرامج التنموية لدعم البنيات الأساسية، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وإعطاء قيمة مضافة لتجربة الجماعة في عدد من المجالات، بالإضافة إلى تحديد التوجهات الكبرى لمستقبل التنمية بهذه الجماعة.

واستعرض اللقاء التحولات التنموية النوعية، التي عرفتها جماعة إنشادن، باعتبارها إحدى جماعات الإقليم المتميزة بالدينامية الاجتماعية والبشرية، وبلورة عدد من المكتسبات التنموية في إطار شراكة متعددة الأطراف لفك العزلة والنهوض بالبنيات الأساسية، وتحقيق أهداف التنمية البشرية في مجال الولوج إلى البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية، ودعم التمدرس، وتأهيل المرافق الأساسية.

وشكلت هذه الجلسة فرصة لاستعراض التحولات التنموية المتسارعة التي عرفتها جماعة إنشادن، باعتبارها من الجماعات المستقطبة لليد العاملة من عدد من أقاليم المملكة، مع ما تطرحه هذه الوضعية من ضغط على بنياتها التحتية ومؤسساتها وخدماتها، بالإضافة إلى الاستهلاك المكثف للموارد الطبيعية، ووجود تحديات في تدبير المجال والمحافظة على البيئة.

من جانب آخر، تناولت الجلسة، التي حضرها رؤساء مختلف المصالح الخارجية، عددا من المشاريع القطاعية للمحافظة على تلك الدينامية، وتطويرها في مجال دعم التمدرس من خلال تقوية العرض المدرسي بعدد من الدواوير، وتعويض البناء المفكك، والرفع من الخدمات الاجتماعية في هذا القطاع. كما تم التطرق إلى العمليات المنجزة في مجال التعمير وتنظيم المجال، وإخراج عدد من وثائق التعمير إلى حيز الوجود، ومواكبة الطفرة العمرانية التي تعرفها مختلف مراكز الجماعة، خصوصا الموجودة على طول الطريق الوطنية رقم 1، مع الإسراع بإخراج مشاريع التأهيل الحضري لمركز الجماعة.

ووقفت الجلسة، كذلك، على تقدم الأشغال في عدد من المشاريع المرتبطة بتقوية ودعم الشبكة الكهربائية بعدد من دواوير الجماعة، والاستجابة للحاجيات المتزايدة لهذه المادة الحيوية، ومواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه الجماعة، والأوراش الكبرى التي تم إطلاقها مؤخرا، خصوصا مشروع تحلية مياه البحر، الذي يشكل تحولا تنمويا على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني.

وفي قطاع الصحة، تمت المطالبة بتجويد العرض والخدمات الطبية المقدمة إلى الساكنة المحلية، وتعزيز الموارد البشرية للقطاع، وإخراج مشروع المركز الصحي في أقرب الآجال، وتعزيز الوسائل اللوجيستيكة من خلال العمل على توفير سيارة إسعاف مجهزة. كما تم استعراض المشاريع المقترحة من طرف مصالح وكالة الحوض المائي ومصالح وزارة الفلاحة في مجال الموارد المائية المخصصة للأغراض الزراعية وتدبير النفايات الفلاحية.

اللقاء تطرق أيضا إلى أهمية النهوض بقطاع الشباب والرياضة بالجماعة من خلال مشروع تعشيب الملعب الجماعي، والبحث عن شراكات لإخراجه إلى الواقع، ومواكبة الفريق الرياضي لمجد إنشادن، والإسراع بإخراج مشروع ملعب القرب.