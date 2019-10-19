لجنة تحقق في ملفات داخل مديرية التعليم بتزنيت

مصطفى البكار

حَلَّ الحسين قضاض، المفتش العام لقطاع التربية الوطنية المكلف بالشؤون المالية والإدارية، الجمعة، بمقر المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتزنيت، بعد أيام قليلة فقط على اعتقال مقاول بتهمة محاولة إرشاء المدير الإقليمي لوزارة أمزازي بتزنيت.

واستنادا إلى معطيات دقيقة حصلت عليها هسبريس من مصدر جيد الاطلاع، فإن حلول المسؤول المركزي بمديرية تزنيت يأتي في ظل التطورات العديدة التي عرفتها هذه المؤسسة منذ انطلاق الموسم الدراسي الجاري، خصوصا في الجانب المتعلق بالبنايات المدرسية وما شابها من خروقات واختلالات أرغمت عددا من المؤسسات التربوية بإقليم تزنيت على اعتماد مقرات الجمعيات والزوايا والمطاعم كفصول للتدريس.

وأضاف المصدر ذاته أن المفتش العام لوزارة أمزازي سيقف أيضا، خلال زيارته هاته، على حيثيات وملابسات قضية اعتقال المقاول، الذي ضبط متلبسا بمحاولة إرشاء المدير الإقليمي للتربية والتكوين بتزنيت بمبلغ 57 ألف درهم، إضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بمصالح الشؤون المالية والإدارية.

وكشف مصدر هسبريس أن الزيارة التي يقوم بها قضاض خلقت خوفا كبيرا في أوساط مسؤولين وأطر وموظفين بمديرية التعليم بتزنيت، مضيفا أن مسطرة الإعفاء قد تطال العديد منهم مباشرة بعد إنهاء اللجنة المختلطة مهامها التفتيشية، التي لا محالة سترصد خروقات وتجاوزات بالجملة، على حد قوله.