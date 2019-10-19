المجلس الجهوي لموثقي بني ملال يُدعم الشباب

حميد رزقي من بني ملال

قرر الجمع العام الأول لموثقي المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة بالإجماع، خلال اجتماعه الأول ببني ملال، دعم وتأطير الشباب لإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمجان، وتسهيل مساطر مقاولات الشباب الصغرى والمتوسطة مع الأبناك من أجل الحصول على التمويل، وعقد لقاءات تواصلية مع المقاولين الشباب وتتبع مشاريعهم وتأطيرهم، ونهج سياسة الباب المفتوح واليد الممدودة من قبل جميع موثقي الجهة للمقاولين الشباب.

وتأتي هذه القرارات، حسب محمد لبداوي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين المغاربة، تفعيلا لخطاب الملك محمد السادس بتاريخ 11 أكتوبر 2019، الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة.

يذكر أن لبداوي سبق له أن أكد لهسبريس، فور ظفره برئاسة المجلس، أن تأسيس المجلس الجهوي للموثقين لجهة بني ملال خنيفرة، الذي ينضوي تحته جميع موثقي بني ملال، الفقيه بن صالح، سوق السبت، خريبكة، أزيلال وخنيفرة، يهدف إلى وضع خطة استراتيجية ذات رؤية شمولية تتركز أساسا على التكوين والتكوين المستمر من أجل الرفع من جودة خدمات الموثقين.

كما أشار المسؤول ذاته إلى أن المجلس يروم عقد شراكات واتفاقيات عدة مع جل الفاعلين على المستويين الجهوي والدولي من أجل التعاون وتبادل الخبرات، بغية جعل الموثق عنصرا ضروريا وفعالا في مجال استثمار التنمية الجهوية.