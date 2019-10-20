هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية متفرقة مع احتمال بروز رعد، خاصة عند الصباح، وذلك فوق كل من السواحل أو السهول الممتدة شمال الجديدة والريف وغرب الواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والرحامنة.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق جبال الأطلس وباقي سهول المحيط الأطلسي الممتدة شمال الصويرة وشمال المنطقة الشرقية وشرق الساحل المتوسطي، وذلك خلال الظهيرة والليلة الموالية.

كما ستتشكل سحب أخرى منخفضة وكثيفة نوعا ما خلال الصباح فوق السواحل الجنوبية والوسطى، مرفوقة بكتل ضبابية محلية. فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من الشمال بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 18 و24 درجة بالجنوب الشرقي، وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 10 و17 درجة بباقي الجهات الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 12 و17 درجة بكل من المرتفعات والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 17 و24 درجة بالسواحل والمنطقة الشرقية والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 24 و29 درجة بمنطقة سوس والسفوح الجنوبية- الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 30 و34 درجة بالجنوب الشرقي وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.