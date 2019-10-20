‪جمعيات تنشد رفع عدد صيدليات المداومة في كلميم‬

مصطفى البكار

التمست عدة هيئات جمعوية، في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة، زيادة عدد صيدليات الحراسة الأسبوعية بمدينة كلميم خلال الفترتين الليلية والنهارية، نظرا لما وصفته بـ"التطور والنمو من حيث العمران الذي عرفته بوابة الصحراء طيلة السنوات الماضية".

وقالت الوثيقة الموقعة من طرف 20 جمعية إن صيدلية حراسة وحيدة لم تعد كافية بكلميم، لما شهدته الأخيرة من توسع عمراني تضاعفت معه تكلفة الأدوية بسبب مصاريف التنقل التي يكون المواطن ملزما بها من أجل الحصول على الدواء، فضلا عن الاكتظاظ الذي تعيشه صيدليات المداومة.

ولتجاوز الإشكال المطروح طالبت المراسلة ذاتها وزير الصحة بإعادة النظر في نظام المداومة بتخصيص أربع صيدليات حراسة على الأقل من أجل تغطية جميع الأحياء بكلميم.