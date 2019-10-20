مستحقات تدفع إلى الاعتصام في مشفى بويزكارن‬

مصطفى البكار من تزنيت

تخوض الشغيلة الصحية العاملة بمستشفى القرب ببويزكارن اعتصاما مفتوحا، منذ يوم الخميس الماضي، احتجاجا على ما وصفته بـ"سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها الإدارة الوصية على القطاع تجاه ملف مستحقات الحراسة".

ويأتي هذا التعبير الاحتجاجي، حسب بيان توصلت به هسبريس، "مباشرة بعد الزيارة التي قامت بها لجنة ممثلة للأطر الصحية بمستشفى بويزكارن إلى المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، للوقوف على تقدم إجراءات تسوية وضعية مستحقات الحراسة، تنفيذا لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 07/10/2019، قبل أن تفاجأ بغياب مدير المركز الاستشفائي الجهوي، وعدم تواجد المندوبة الإقليمية والمدير الجهوي للصحة بجهة كلميم وادنون".

وعاب البيان الصادر عن الشغيلة الصحية بمستشفى القرب بويزكارن "عدم اكتراث الإدارة بتنزيل مضامين الاتفاق سالف الذكر، إضافة إلى استخفافها الواضح بحقوق الشغيلة وملفاتها".

كما أعلنت الوثيقة ذاتها عزم الأطر الصحية المعنية مواصلة اعتصامها المفتوح إلى غاية تنفيذ مخرجات الاجتماع المذكور، مُحمِّلة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع للمدير الجهوي للصحة، ومطالبة إياه بالتفاعل مع ملف مستحقات الحراسة، واستكمال الحوار لحسم النقاط المتبقية، ضمانا لإيجاد حل نهائي للإشكال المطروح وإنهاء التماطل الممنهج بخصوصه.