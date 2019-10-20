ساكنة حيّ تشتكي العزلة وغياب مرافق في تطوان

جمال سماحي من تطوان

تشتكي ساكنة تجزئة حي السواني، الواقعة على طريق سبتة، بجوار الحي الإداري، من العزلة والتهميش، وانعدام مداخل ومخارج تربط الحي بالمناطق المجاورة، باستثناء المنفذ الوحيد الذي يربطه بالحي الجماعي والمطار، إلى جانب انعدام المرافق العمومية، ورداءة الطرقات، والإنارة العمومية.

وقال أحد ساكنة المنطقة، في تصريح لهسبريس، إن الأخيرة تعاني من جملة من المشاكل منذ تجهيزها؛ "فمن جهة تعرف عزلة جغرافية عن بقية المناطق، لتوفرها على منفذ واحد، عادة ما يشهد اختناقا مروريا وعرقلة لحركة السير، خاصة في أوقات الذروة، وفي أوقات خروج تلاميذ مؤسسة تعليمية خاصة تقع بالطريق الوحيد نحو المنطقة".

وأضاف متحدث آخر أن "حي السواني محاصر كليا، فبالجهة الشرقية تتواجد مروج تمتد حتى المنطقة الصناعية، فيما يقع الحي الجامعي بالجهة الغربية، وبالجهة الشمالية يمر وادي بوسافو الذي أصبح فضاء للبعوض والحشرات التي تنتشر بشكل مهول صيفا، إلى جانب الضفادع والأفاعي التي تشكل الأحراش والمروج الممتدة بالجهة الجنوبية مرتعا لها".

وفي السياق ذاته اعتبر أحد أفراد الجالية، وهو عائد إلى المغرب للاستثمار، أن الحي يعرف فشل المشاريع، الواحد تلو الآخر، مرجعا الأسباب إلى افتقاده للمرافق العمومية؛ "فلا توجد مدارس عمومية، ولا أسواق، ولا حمامات، ولا مستوصف، ناهيك عن مصالح البريد والاتصالات".

ويضيف المتحدث ذاته: "البنية التحتية جد مهترئة، فالطرقات تتخللها حفر، فيما تنعدم أرصفة الراجلين، وعلامات التشوير، وتنتشر الأحراش والمروج، أما الإنارة العمومية فتشهد أعطابا متكررة، ومصابيحها تتسم بالضعف، فيما تنعدم المناطق الخضراء، ومرافق للعب الأطفال".

وحول الجانب الأمني، استنكر سكان حي السواني انعدام أي مركز أمني قار بالمنطقة رغم شساعتها وعزلتها، "خاصة أنها تشهد بين الفينة والأخرى بعض الجرائم المتعلقة بالسرقة خصوصا"، حسب أحد موقعي عريضة أرسلت إلى عدد من المسؤولين بشأن المشاكل سالفة الذكر، وعلى رأسهم رئيس جماعة تطوان، ومدير مؤسسة العمران بالمدينة ذاتها، "دون أن يتجاوبوا مع المطالب إلى حد الآن"، وفق تعبيره.

هذا وتطالب الساكنة بفتح منافذ أخرى لمنطقة السواني، من شأنها تقليل الضغط عنها وفك عزلتها، خاصة على مستوى إقامات الضحى والسوق الممتاز مرجان، معتبرة أن هذا الإجراء سيحل مشكلا آخر يتعلق بربطها بوسائل النقل، كما تطالب بتجهيز المنطقة بالمرافق العمومية اللازمة.